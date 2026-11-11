WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Fitness
Portela FM
Sicoob
Unimed
Sicredi
Meganet
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Niederle
Senado Federal

Gestantes poderão ter mais informação sobre alívio da dor no parto

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (11) projeto que garante às gestantes o direito de receber informações sobre método...

11/11/2026 14h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O projeto foi relatado pela senadora Roberta Acioly (D) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O projeto foi relatado pela senadora Roberta Acioly (D) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (11) projeto que garante às gestantes o direito de receber informações sobre métodos de alívio da dor no parto e prevê medidas para ampliar o acesso a esses recursos no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta segue para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em decisão terminativa.

De autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM), o PL 973/2026 foi aprovado na forma de substitutivo — texto alternativo — apresentado pela relatora, senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR). A nova versão cria uma lei específica sobre o assunto, em vez de alterar a legislação que trata da vinculação da gestante à maternidade de referência.

Informação e acesso

As gestantes deverão receber, durante o pré-natal e a internação para o parto, informações claras e baseadas em evidências científicas sobre os métodos disponíveis no serviço de saúde. As orientações deverão incluir opções farmacológicas e não farmacológicas.

O Ministério da Saúde, em conjunto com estados e municípios, deverá desenvolver estratégias para ampliar a oferta desses recursos. A implementação deverá considerar o planejamento regional, os recursos disponíveis, a estrutura dos serviços e a segurança da gestante e do recém-nascido.

A oferta de analgesia durante o trabalho de parto, como a peridural, dependerá de indicação clínica e do consentimento da gestante. O procedimento também exigirá profissional habilitado e estrutura adequada na unidade de saúde.

Ao apresentar o relatório, Roberta Acioly ressaltou sua experiência como enfermeira obstetra e a importância da proposta para as mulheres.

— A gente sabe o quanto as mulheres sofrem durante o trabalho de parto — enfatizou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Flávio Arns (D), ao lado de Camilo Santana, foi escolhido presidente da subcomissão permanente encarregada de monitorar o Plano Nacional de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Subcomissão vai monitorar a implementação do PNE
Imagem de Nossa Senhora de Nazaré exposta no Plenário do Senado durante sessão solene em homenagem à padroeira do Pará. - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Congresso homenageia Nossa Senhora de Nazaré
Flávio Arns foi o relator do PL 4.906/2025, que homenageia Hermeto Pascoal - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Dia Nacional da Música Instrumental Hermeto Pascoal vai a sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h16
26°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 14°
27°

Sensação

5.08 km/h

Vento

61%

Umidade

Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Folha Popular
Portela FM
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Vento Sul
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Motorista morre em colisão frontal entre caminhão e caminhonete na ERS-472
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha presta assistência às famílias atingidas por temporal
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Vento Sul
Mecânica Jaime
Tarzan
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Meganet
Sala
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 25 minutos Subcomissão vai monitorar a implementação do PNE
Há 25 minutos Benedita da Silva e Paim recebem homenagem em sessão solene da Câmara
Há 56 minutos Congresso homenageia Nossa Senhora de Nazaré
Há 56 minutos Dia Nacional da Música Instrumental Hermeto Pascoal vai a sanção
Há 56 minutos Prazo de 20 anos para reparação por crimes sexuais contra menores vai a Plenário
F&J Santos
Vento Sul
Tarzan
Sala
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Portela FM
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 7 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
4
Há 7 dias Banco Central surpreende e mantém juros básicos em 13,75% ao ano
5
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Portela FM
Lazzaretti
Portela FM
Rádio Municipal
Vento Sul
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Sala
Meganet
Pizzaria Alcapone
Unimed
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Unimed
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados