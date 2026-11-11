Zenaide Maia alerta para os riscos dos cigarros eletrônicos

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) alertou em Plenário para os riscos dos cigarros eletrônicos à saúde e se manifestou contra a comercialização desses produtos no Brasil.

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (11), a parlamentar afirmou que cerca de 80 entidades médicas, entre elas a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, manifestaram posição contrária ao projeto de lei (PL) 5.008/2023, que regulamenta os chamadosvapes.

— No documento, as sociedades afirmam que o projeto é uma grave ameaça à saúde pública brasileira e que a administração da nicotina nesse formato tem sido associada a um aumento de risco de iniciação ao consumo de cigarros tradicionais para crianças e jovens — disse.

Zenaide lembrou que a fabricação, a importação e a comercialização de cigarros eletrônicos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A senadora afirmou que, apesar da restrição, os produtos são encontrados com facilidade e têm avançado entre os jovens. Para ela, o combate à venda ilegal deve ocorrer por meio do reforço da fiscalização e de investimentos em segurança pública.

— Ovapehoje é sabidamente vendido em cada esquina, sem a devida fiscalização e proibição dos órgãos públicos competentes. Quer destruir a vida de um jovem e de sua família? Dê um vício a ele. A liberação dos cigarros eletrônicos acaba com a saúde do fumante — ressaltou.