Dra. Eudócia aponta suspeita de desvios de recursos da saúde de Alagoas

A senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) questionou nesta quarta-feira (11) a aplicação dos recursos da saúde pública de Alagoas e cobrou esclarecimentos sobre investigações de suspeita de corrupção envolvendo contratos da Secretaria de Estado da Saúde. Em pronunciamento no Plenário, ela anunciou a apresentação de requerimento de audiência pública sobre o tema na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Dra. Eudócia propôs convidar o governador Paulo Dantas, o secretário estadual de Saúde, Gustavo Pontes de Miranda Oliveira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Victor, além de representantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

Para a senadora, é necessário esclarecer os contratos, os pagamentos e a destinação dos recursos da saúde estadual.

— Alagoas precisa de respostas, o Brasil precisa de respostas e a população tem o direito de saber como estão sendo administrados os recursos destinados à preservação de suas vidas — declarou, salientando que em dezembro do ano passado aPolícia Federal e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Estágio IV, que apontou suspeitas de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em contratos emergenciais na Secretaria de Saúde de Alagoas.

A senadora também citou dificuldades na assistência oncológica em Arapiraca (AL) e informou que o Ministério Público Federal recorreu à Justiça para buscar a regularização de repasses superiores a R$ 6,6 milhões. Ela relacionou os problemas financeiros às dificuldades enfrentadas por pacientes, gestantes e profissionais de saúde.