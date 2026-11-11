WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Tarzan
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Fitness
Niederle
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Vento Sul
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
APPATA
F&J Santos
Portela FM
Meganet
Senado Federal

Dra. Eudócia aponta suspeita de desvios de recursos da saúde de Alagoas

A senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) questionou nesta quarta-feira (11) a aplicação dos recursos da saúde pública de Alagoas e cobrou esclarecimentos ...

11/11/2026 19h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) questionou nesta quarta-feira (11) a aplicação dos recursos da saúde pública de Alagoas e cobrou esclarecimentos sobre investigações de suspeita de corrupção envolvendo contratos da Secretaria de Estado da Saúde. Em pronunciamento no Plenário, ela anunciou a apresentação de requerimento de audiência pública sobre o tema na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Dra. Eudócia propôs convidar o governador Paulo Dantas, o secretário estadual de Saúde, Gustavo Pontes de Miranda Oliveira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Victor, além de representantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

Para a senadora, é necessário esclarecer os contratos, os pagamentos e a destinação dos recursos da saúde estadual.

— Alagoas precisa de respostas, o Brasil precisa de respostas e a população tem o direito de saber como estão sendo administrados os recursos destinados à preservação de suas vidas — declarou, salientando que em dezembro do ano passado aPolícia Federal e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Estágio IV, que apontou suspeitas de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em contratos emergenciais na Secretaria de Saúde de Alagoas.

A senadora também citou dificuldades na assistência oncológica em Arapiraca (AL) e informou que o Ministério Público Federal recorreu à Justiça para buscar a regularização de repasses superiores a R$ 6,6 milhões. Ela relacionou os problemas financeiros às dificuldades enfrentadas por pacientes, gestantes e profissionais de saúde.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O PLP 230/2025 teve como relator Esperidião Amin e recebeu apoio das bancadas do governo e da oposição; texto vai à sanção presidencial - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado aprova proteção de recursos para internet em escolas públicas
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Reginauro cobra efetividade das leis de segurança pública
Mnistro do Planejamento, Bruno Moretti manifestou apoio a ajuste de R$ 60 bi no Orçamento de 2027 - Foto: Ton Molina/Agência Senado Ministro do Planejamento anuncia na CMO ajuste fiscal de R$ 60 bi em 2027
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h15
21°
Chuvas esparsas Máxima: 26° - Mínima: 14°
22°

Sensação

5.26 km/h

Vento

91%

Umidade

Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
APPATA
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Sala
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Folha Popular
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Meganet
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Vento Sul
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Municípios
Tenente Portela - RS
Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Rádio Municipal
Meganet
Vento Sul
Sicoob
Tarzan
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Portela FM
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 7 minutos Senado aprova proteção de recursos para internet em escolas públicas
Há 20 minutos Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
Há 7 minutos Reginauro cobra efetividade das leis de segurança pública
Há 7 minutos Projeto quer retirar R$ 10,5 bi em subsídios ao diesel da meta fiscal
Há 7 minutos Pacote fiscal prevê 120 dias para Congresso discutir supersalários
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Portela FM
Fitness
Unimed
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Vento Sul
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
4
Há 6 dias Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
5
Há 6 dias Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Vento Sul
Lazzaretti
Sala
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Portela FM
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Portela FM
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Folha Popular
APPATA
Fitness
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Vento Sul
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados