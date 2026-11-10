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Educação

Falta de saneamento influencia no desempenho de estudantes no Enem

Alunos sem banheiro em casa tiram em média 28,9 pontos a menos

10/11/2026 19h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arquivo Agencia Brasil
© Arquivo Agencia Brasil

Estudantes que não têm banheiro em casa tiram em média 28,9 pontos a menos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A nota média dos estudantes que moram em casas com banheiro foi de 533,29 pontos, enquanto aqueles que vivem sem banheiro tiveram nota média de 504,39.

Os dados estão no Painel Saneamento Brasil, do Instituto Trata Brasil, com base nas informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2024.

“Esses números ajudam a mostrar que o saneamento vai além da saúde e chega à sala de aula”, avaliou o Trata Brasil, em nota.

Segundo a entidade, a distância é ainda maior na nota da redação, com média de 621,99 para quem tem banheiro em casa e 578,18 para quem não tem.

A desigualdade se revela mais acentuada também quando se comparam as notas do exame entre as regiões do país onde o saneamento é mais precário.

“A falta de água tratada e de banheiro em casa pode significar mais doenças, mais faltas e menos condições de estudo, o que se reflete em notas menores em uma prova que abre as portas para o ensino superior”, afirmou o instituto.

  • No Norte, os estudantes com banheiro em casa tiveram média de 513,42 pontos no exame nacional, enquanto aqueles sem banheiro tiveram 455,6, o que representa uma diferença de 57,8 pontos, a maior do país.
  • No Nordeste, as médias foram de 524,96 e 481,48 pontos, respectivamente, uma diferença de 43,48 pontos. No Centro-Oeste, a diferença foi de 14,41 pontos, com média de 532,29 entre os estudantes com banheiro em casa e de 517,88 entre os que não têm.
  • Na região Sudeste, a diferença foi de 7,59 pontos, com média de 548,75 entre os estudantes com banheiro em casa e de 541,16 entre os que não têm.
  • No Sul, a distância foi de 6,13 pontos, com médias de 543,4 e 537,27, respectivamente.

“Garantir saneamento para todos é também garantir que os estudantes de todas as regiões do país tenham as mesmas chances de aprender e de conquistar seu espaço”, defendeu o Trata Brasil.

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