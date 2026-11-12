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Saúde

Fiocruz: aumentam casos de síndrome respiratória aguda por covid-19

Casos graves, no entanto, continuam em níveis baixos

12/11/2026 15h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Os casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por covid-19 tiveram alta no país no início de novembro , informou nesta quinta-feira (12) a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Boletim Infogripe .

A Fiocruz ressalta, entretanto, que o número de casos graves por covid-19 permanece em níveis baixos.

Nas últimas quatro semanas, 11,5% das hospitalizações e 26,9% das mortes por SRAG viral foram causadas pelo coronavírus Sars-CoV-2, causador da doença.

O boletim foi atualizado com os dados de 1º a 7 novembro que foram inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o último sábado (7).

Apesar do aumento das confirmações de covid-19, os casos de SRAG, de forma geral, apresentam tendência de queda no país.

Vacinação

A pesquisadora Tatiana Portella, da Fiocruz, avalia que a situação não é preocupante, mas deve servir como um lembrete para a população se vacinar.

Grupos prioritários precisam ser imunizados todos os anos contra a doença, e alguns grupos, como idosos e imunocomprometidos, devem tomar doses de reforço a cada seis meses.

“O aumento de SRAG por covid-19 indica que o vírus está circulando na população e é importante que as pessoas verifiquem se estão com o esquema vacinal completo.”

Tatiana Portella também recomenda que as pessoas mantenham hábitos de etiqueta respiratória, como limpar sempre as mãos e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar.

“Para quem está com sintomas de gripe ou resfriado, o indicado é ficar em isolamento. Mas, se não for possível manter o isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara, como uma PFF2 ou N95 para diminuir as chances de transmissão do vírus para outras pessoas”, indica.

Dados regionais

Os casos de SRAG por covid-19 têm ganhado mais força na Bahia, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná e no Distrito Federal.

Já a tendência de casos de SRAG por covid-19 e outras causas é considerada de risco ou de alto risco em quatro capitais: Boa Vista, João Pessoa, Porto Velho e Rio de Janeiro.

Nas três primeiras, o aumento de casos se concentra principalmente em crianças com menos de 4 anos, enquanto no Rio de Janeiro há maior prevalência em idosos com mais de 65 anos.

Outras quatro capitais apresentam níveis de SRAG em alerta, mas sem tendência de crescimento no longo prazo: Aracaju, Brasília, Cuiabá e Florianópolis.

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