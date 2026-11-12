Arita Bergmann visita Hospital Santo Antônio e destaca investimentos estaduais de R$ 28 milhões

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, esteve em Tenente Portela na quarta-feira, 11 de novembro, para visitar o Hospital Santo Antônio (HSA) e acompanhar as obras de ampliação, reformas e melhorias realizadas com recursos do Governo do Estado. Durante a agenda, ela percorreu diferentes setores da instituição, conheceu as instalações e os equipamentos adquiridos, além de conversar com a direção e profissionais do hospital.

Como ocorre em eventos e ocasiões especiais da instituição, o grupo musical do Hospital Santo Antônio recepcionou os visitantes com alegria e música. Durante a visita, os integrantes também realizaram uma apresentação especial em homenagem à secretária, tornando o momento de acolhida ainda mais significativo.

A recepção oficial foi conduzida pela presidente da instituição, Mirna Braucks, que agradeceu, em nome da equipe, a parceria com o Governo do Estado e os investimentos destinados ao hospital. Ela destacou a implantação de serviços como o Ser Mulher, o Ambulatório Indígena e o Ambulatório da Dor, além das obras e melhorias realizadas na estrutura hospitalar.

Em sua manifestação, Arita ressaltou o crescimento do Hospital Santo Antônio e reconheceu o trabalho da direção e dos colaboradores. Segundo a secretária, a instituição está entre os hospitais que mais avançaram no Rio Grande do Sul, considerando os investimentos recebidos e a ampliação dos serviços. Ela também destacou que o HSA conta atualmente com 22 ambulatórios e atende pacientes de diversos municípios, consolidando-se como referência regional em diferentes especialidades.

Arita informou que os investimentos estaduais no hospital chegam a aproximadamente R$ 28 milhões, por meio dos programas Avançar na Saúde e Assistir, contemplando obras, serviços e aquisição de equipamentos. Entre as melhorias estão a reforma da unidade pediátrica, intervenções nos setores de diagnóstico por imagem, nutrição e dietética e processamento de roupas, além de equipamentos para a maternidade, centro cirúrgico, emergência e UTI.

Durante a visita, a secretária também conheceu a maternidade, a unidade pediátrica e o aparelho de ressonância magnética, adquirido com investimento estadual de R$ 6 milhões. O equipamento tem capacidade estimada para realizar cerca de 3 mil exames por ano, beneficiando pacientes de Tenente Portela e de outros 25 municípios da região.

Novos recursos para obras e equipamentos

A ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto também integrou a pauta. O Estado já formalizou um convênio de R$ 1,7 milhão para a reforma da estrutura e implantação de dez novos leitos, que deverão ampliar de 10 para 20 a capacidade de atendimento intensivo pelo SUS.

Arita ainda mencionou a expectativa de finalizar dois novos convênios antes de deixar o comando da Secretaria Estadual da Saúde, em janeiro. Um deles, no valor de R$ 10 milhões, será destinado às obras de ampliação da estrutura hospitalar. O outro, de R$ 2,7 milhões, prevê recursos para aquisição de equipamentos destinados aos dez novos leitos de UTI. Conforme a secretária, os processos estavam em fase de encaminhamento e dependiam da conclusão de etapas documentais e administrativas.

A visita também contou com a participação do prefeito de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala, que agradeceu o apoio do Governo do Estado e destacou os resultados da parceria para a saúde regional. “A senhora e a dona Mirna fizeram muito pela saúde de Portela, e a nossa população sabe agradecer. Não é apenas a população de Tenente Portela, mas a de dezenas de municípios que reconhece esse trabalho”, afirmou.

Ao final, Arita agradeceu à direção, aos profissionais do hospital e à Administração Municipal pela parceria. A secretária, que está nos últimos meses à frente da pasta após anos de atuação na gestão estadual, afirmou que mantém o compromisso com os encaminhamentos pendentes para a instituição.

A agenda reforçou a importância dos investimentos públicos e da articulação entre Estado, município e hospital para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar o atendimento à população de Tenente Portela e da Região Celeiro.