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Senado Federal

Ajuste fiscal: adiamento de votação dá mais tempo para reflexão, diz Davi.

Adiar a votação dos pontos pendentes do ajuste fiscal do governo ( PLP 299/2026 ) para terça-feira (17) propiciará mais condições para os senadores...

13/11/2026 12h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Davi Alcolumbre durante coletiva de imprensa sobre o ajuste fiscal; Camilo Santana e Randolfe Rodrigues acompanharam a entrevista - Foto: Reprodução/Tv Senado
Davi Alcolumbre durante coletiva de imprensa sobre o ajuste fiscal; Camilo Santana e Randolfe Rodrigues acompanharam a entrevista - Foto: Reprodução/Tv Senado

Adiar a votação dos pontos pendentes do ajuste fiscal do governo ( PLP 299/2026 ) para terça-feira (17) propiciará mais condições para os senadores avaliarem suas posições. Foi o que afirmou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12). A declaração ocorreu após as 21h, ao fim da sessão plenária que aprovou o texto base do projeto, ocasião em que Davi anunciou o adiamento de cinco dias na votação de quatro destaques.

— Foi um longo dia de muitas negociações. Transferi [a análise dos] destaques porque nós estávamos também muito cansados. Até terça-feira, todos vão poder refletir para ver se mantêm ou retiram [o apoio aos destaques], para concluirmos essa votação e encaminharmos à Câmara dos Deputados — disse o presidente.

O texto principal foi aprovado por 45 votos contra 31. Trata-se de um substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB-AM) ao projeto apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) a pedido do Executivo.

A proposta restringe o crescimento dos gastos acima da inflação, que ficará limitado a 2%, em vez do teto atual de 2,5% e amplia possibilidades de bloqueio temporário de despesas, entre outros pontos. Veja aqui as mudanças.

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