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Educação

Gabarito do Enem sai na quarta-feira, e resultado em 18 de janeiro

Prova terminou “sem intercorrências graves”, diz ministro da Educação

15/11/2026 21h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 será publicado na próxima quarta-feira (18). Já o resultado do exame está previsto para ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 18 de janeiro de 2027 .

O segundo dia da aplicação da prova do Enem de 2026 terminou sem intercorrências graves neste domingo (15). Foi um “imenso sucesso”, avaliou o ministro da Educação, Leonardo Barchini. A prova contou com 90 questões de matemática e ciências da natureza.

“Tivemos um dia realmente de muita tranquilidade na aplicação do Enem, como deve ser, e parabenizo os funcionários do Inep”, destacou Barchini na coletiva de imprensa após a aplicação das provas.

O ministro da Educação ainda comentou a repercussão do comentário que fez durante visita do vice-presidente Geraldo Alckmin, neste domingo, quando Barchini mostrou o painel de monitoramento de “ataques hackers” aos portais do Inep.

“Todos os sites do governo federal sofrem constantemente esse tipo de ataque, que são detectados e há um escudo, todo um mecanismo de segurança cibernética que previne esse tipo de tentativa. E não foi diferente dessa vez. Não houve nenhuma intercorrência grave com relação a isso”, explicou.

Mais de 1 mil eliminados

Entre as intercorrências registradas, o ministro citou os 1,6 mil casos de estudantes eliminados durante a prova por violar alguma das regras da aplicação do Enem . “Nada muito grave que tenha nos chamado atenção”, comentou Leonardo Barchini.

Além disso, foram registradas quedas de energia em 11 locais de aplicação, sendo quatro em Minas Gerais (três em João Monlevade e um em Salinas), três na Bahia (um em Salvador e dois em Santo Estêvão), dois no Paraná (um em Curitiba e um em Arapongas), um no Maranhão (Cururupu) e um no Piauí (Regeneração).

“Não é uma reaplicação nas cidades inteiras, é apenas no local [em que houve a falta de energia], o que também devemos celebrar, porque temos quase 14,9 mil locais [de prova] no Brasil todo. Tivemos pouquíssimas intercorrências com relação à falta de energia”, destacou o ministro.

As provas do segundo dia do Enem foram aplicadas em 1,9 mil municípios, com 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula utilizadas para o exame . Os alunos afetados pela falta de energia poderão participar da reaplicação, prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por meio dele, são ocupadas 1,5 milhão de vagas em cursos de graduação em todo o país.

Reaplicação das provas

Os participantes que não puderam fazer as provas por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do Enem mediante apresentação da documentação exigida.

As solicitações deverão ser feitas entre 16 e 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante. A reaplicação ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro.

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