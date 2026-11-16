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Educação

Fies 2026: chamada para vagas remanescentes sai nesta segunda-feira

Candidatos devem consultar o Portal de Acesso Único ao Ensino Superior

16/11/2026 16h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O resultado da chamada única para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre será divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Ministério da Educação (MEC).

Os interessados podem consultar a lista dos convocados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do Fies . O acesso é com o login da conta Gov.br.

Quem não for pré-selecionado na chamada única será incluído automaticamente na lista de espera, e convocação ocorrerá no período de 25 a 30 de novembro.

As vagas remanescentes destinam-se exclusivamente à contratação do financiamento no segundo semestre letivo deste ano, sem possibilidade de extensão do prazo.

Os candidatos pré-selecionados devem ter condições de acompanhar as atividades acadêmicas com aproveitamento suficiente para concluir o semestre.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Classificação

A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para:

  • candidatos sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
  • candidatos sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
  • candidatos com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
  • candidatos com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.

Validação

De acordo com o edital , os candidatos pré-selecionados devem validar os dados da inscrição (de forma física ou digital) nos dias 17 e 18 de novembro.

Nestas datas, os estudantes devem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies (CPSA) da faculdade escolhida. Depois disso, será a vez da validação das informações no banco. O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela CPSA, realizada na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado.

Vagas

Ao todo, em 2026, o Fies ofereceu 50 mil vagas remanescentes distribuídas pelo país.

O edital reservou 50% das vagas a candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o CadÚnico.

Para essa verificação, foram consideradas as informações de cadastro atualizadas até 8 de outubro de 2026.

Os estudantes pré-selecionados nessa modalidade poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Sobre o Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) oferece financiamento para estudantes que desejam cursar o ensino superior em faculdades privadas bem avaliadas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) do MEC.

O programa cobre as mensalidades do curso e permite que o estudante, após a conclusão da graduação, pague o valor financiado com condições facilitadas.

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