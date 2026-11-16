Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília e encaminha demandas de Tenente Portela

O vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, esteve em Brasília entre os dias 9 e 13 de novembro para cumprir uma agenda de reuniões e visitas a ministérios, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. O objetivo foi encaminhar demandas do município e buscar apoio para projetos e investimentos em diferentes áreas.

Na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Scherer tratou da destinação de cestas de alimentos para famílias dos bairros e da comunidade indígena. No Ministério das Cidades, a pauta foi a liberação de recursos para a construção de 20 moradias, projeto que já está em andamento. A agenda incluiu ainda uma reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde foram solicitados recursos para a aquisição de um trator e de insumos agrícolas, como sementes e adubos, além de investimentos para a pavimentação asfáltica na comunidade de São Pedro.

As demandas de infraestrutura também foram apresentadas ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com destaque para a pavimentação da perimetral. Já na Casa Civil, o vice-prefeito integrou uma reunião com representantes do Movimento Pró-Ponte e lideranças regionais para tratar da construção da ponte entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC). A mobilização busca apoio do Governo Federal e a inclusão do empreendimento no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A agenda relacionada à ponte contou com a participação do coordenador do Movimento Pró-Ponte, Rodrigo Locatelli Tisott, e do prefeito de Barra do Guarita, Valciano Balestrin. As articulações foram realizadas com apoio dos deputados federais Elvino Bohn Gass (RS) e Pedro Uczai (SC), além do deputado estadual catarinense Fabiano da Luz. Uczai não participou presencialmente do encontro em razão do falecimento de um familiar, mas foi representado por sua assessoria.

Durante a passagem pela capital federal, Scherer também visitou gabinetes de deputados e deputadas federais e do senador Paulo Paim, apresentando pedidos de emendas parlamentares. Entre os parlamentares contatados estão Elvino Bohn Gass, Marcon, Alexandre Lindenmeyer, Pompeo de Mattos, Paulo Pimenta, Maria do Rosário e Denise Pessoa, além do senador Paim.

Ao avaliar a viagem, o vice-prefeito considerou a agenda produtiva, destacando a possibilidade de apresentar diretamente as necessidades do município aos órgãos federais e representantes políticos. Segundo ele, as demandas envolvem projetos em diferentes estágios de encaminhamento e dependem da continuidade das articulações para que possam resultar em recursos e investimentos para Tenente Portela.

Folha Popular