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Economia

Brasil alcança meta de turismo internacional de 2026

De janeiro a outubro, país recebeu 7.594.425 visitantes estrangeiros

16/11/2026 15h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Brasil superou a meta de atração de turistas internacionais de 2026 com dois meses de antecedência. O Ministério do Turismo divulgou nesta segunda-feira (16) que, de janeiro a outubro, o país recebeu 7.594.425 visitantes estrangeiros, volume que supera o objetivo anual de 7,5 milhões de viajantes.

A meta foi estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, e o resultado alcançado até outubro manteve o patamar recorde de 2025.

A pasta compara que houve crescimento de 58,8% no número de turistas estrangeiros em relação a 2023, quando o país recebeu 4.782.775 visitantes . O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, comemorou o resultado.

"Conquistamos, de forma definitiva, uma posição de destaque no turismo global. Essa é mais uma garantia de que estamos no caminho certo, sempre crescendo e buscando os melhores resultados."

Sete em cada dez (71%) turistas estrangeiros chegaram ao Brasil de avião. O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Bruno Reis, exaltou que isso mostra o aumento da conectividade aérea do país.

"Mesmo diante de um cenário internacional complexo, conseguimos manter o patamar recorde de 2025 e ampliar nossa presença no mercado global. Nosso objetivo é transformar esse interesse em mais viagens, negócios e dinheiro novo circulando na economia, gerando oportunidades para quem vive e trabalha nos nossos destinos."

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De onde vêm os turistas que chegam ao Brasil

  • Argentina: 2.494.421;
  • Chile: 647.295;
  • Estados Unidos: 625.625;
  • Uruguai: 474.430;
  • Paraguai: 414.032.

Crescimento no número de turistas

Apesar do destaque de países do continente americano, a China foi o que teve o maior crescimento no número de turistas enviados ao Brasil.

O país recebeu 80,8% a mais de chineses em 2026, com um salto de 83.788 para 151.466. Veja os destaques:

  • China: 151.466 (+80,8%);
  • Colômbia: 192.645 (+23,9%);
  • México: 120.942 (+20,7%);
  • Portugal: 235.115 (+19,4%);
  • Espanha: 144.371 (+14,6%).

Por onde os turistas entraram no Brasil

São Paulo e Rio de Janeiro continuam sendo os dois principais portões de entrada no país, tendo recebido mais de 2 milhões de turistas em seus aeroportos internacionais até outubro.

O crescimento no número de entradas foi mais acelerado no Rio Grande do Norte, com uma alta de 128,8% (de 25.967 para 59.411), e em Pernambuco, com aumento de 62,6% (de 80.799 para 131.348).

A relação de locais que registraram taxas expressivas de expansão também inclui o Pará (29,6%, de 25.540 para 33.102), o Ceará (21,4%, de 90.449 para 109.829) e o Acre (8,3%, de 19.146 para 20.735).

Gastos de turistas estrangeiros

De janeiro a setembro deste ano, foi injetado na economia brasileira pelo turismo internacional o montante recorde de mais de US$ 8,38 bilhões (cerca de R$ 45,6 bilhões).

O valor representa uma alta de 10% em relação aos US$ 7,61 bilhões (R$ 41,4 bilhões) verificados no mesmo período de 2025.

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