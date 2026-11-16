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Economia

Economia circular movimenta até R$ 90,7 bilhões no Brasil, aponta CNI

Estudo apresentado na COP31 aponta desafios para ampliar investimentos

16/11/2026 16h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A economia circular movimenta entre R$ 31 bilhões e R$ 90,7 bilhões no Brasil, segundo levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Apresentado na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), em Antália, na Turquia, o estudo Financiamento para a Economia Circular na Indústria Brasileira, mostra que o país tem um mercado de finanças sustentáveis estimado em R$ 884 bilhões.

Segundo a CNI, os recursos destinados diretamente à circularidade representam entre 3,5% e 10,3% desse total. O percentual é superior à média mundial, de aproximadamente 2%.

Apesar do volume de investimentos, a pesquisa identifica um desequilíbrio na distribuição dos recursos. A maior parte do dinheiro está concentrada em iniciativas de reciclagem, gestão de resíduos e recuperação de materiais, enquanto projetos voltados à prevenção do desperdício, ao desenvolvimento de produtos sustentáveis e ao reaproveitamento de insumos recebem uma parcela menor.

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O que é economia circular?

Diferentemente do modelo tradicional de produção e consumo, conhecido como economia linear, a economia circular busca manter materiais e produtos em uso pelo maior tempo possível.

Na economia linear, o modelo é baseado na extração de recursos naturais, fabricação, consumo e descarte. A economia circular propõe reduzir a extração de matérias-primas, evitar a geração de resíduos e aproveitar melhor os recursos naturais em todas as etapas da cadeia produtiva.

Na prática, o modelo envolve iniciativas como:

• Design sustentável: desenvolver produtos que usem menos matéria-prima e sejam mais duráveis;

• Reutilização: dar novas aplicações a produtos e materiais que ainda podem ser aproveitados;

• Reparo: recuperar equipamentos e produtos para prolongar sua vida útil;

• Reciclagem: transformar resíduos em matéria-prima para novos processos produtivos;

• Eficiência de insumos: reduzir o desperdício de água, energia e materiais durante a fabricação.

O sistema pretende fazer com que os recursos permaneçam circulando na economia, reduzindo impactos ambientais e os custos da atividade industrial.

Recursos concentrados

De acordo com o levantamento da CNI, 80,8% dos recursos identificados para a economia circular são destinados exclusivamente à gestão de resíduos, reciclagem e recuperação de materiais no fim da vida útil dos produtos.

As etapas anteriores à geração de resíduos, que envolvem mudanças no desenvolvimento e na fabricação dos produtos, recebem uma parcela significativamente menor dos investimentos.

O estudo identificou a seguinte distribuição:

• 80,8%: gestão de resíduos, reciclagem e recuperação de materiais;

• 11,5%: reutilização, reparo e extensão da vida útil de produtos e ativos;

• 7,7%: design sustentável, prevenção de resíduos e eficiência no uso de insumos.

Segundo os números, embora a reciclagem seja importante, a economia circular depende de mudanças em toda a cadeia produtiva, desde a concepção dos produtos até sua destinação final.

Como financiar a circularidade

Em nota, o superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bomtempo, destacou que a economia circular representa uma oportunidade para reduzir custos operacionais e emissões de gases de efeito estufa na indústria de transformação.

Segundo ele, as empresas interessadas em financiar projetos sustentáveis podem recorrer a diferentes instrumentos, como linhas de crédito de bancos públicos e privados, emissão de títulos verdes no mercado de capitais e participação em editais e chamadas públicas de fomento.

Entre as modalidades identificadas pela pesquisa, estão:

• Empréstimos verdes (Green Loans): representam 27,9% das operações mapeadas;

• Capital de risco (Equity/VC/PE): corresponde a 20,9%;

• Financiamento combinado (Blended Finance): responde por 16,3%.

Desafios para avançar

O levantamento também aponta fatores que dificultam a ampliação dos investimentos em economia circular. Para Bomtempo, um dos problemas é a dificuldade de identificar e classificar essas iniciativas dentro do mercado financeiro.

"Primeiro, a agenda de circularidade é transversal: ela perpassa eficiência energética, logística reversa, biodiversidade e uso de bioinsumos. Muitas vezes, essas iniciativas acabam registradas sob as categorias de energia, inovação ou descarbonização, e não especificamente como economia circular", informou o superintendente da CNI durante a apresentação do estudo.

"Em segundo lugar, o próprio conceito ainda é relativamente novo para a sociedade e frequentemente associado apenas à reciclagem", pontuou.

A falta de conhecimento sobre o tema também é um obstáculo. Segundo a pesquisa, apenas 13% dos brasileiros conhecem o conceito de economia circular. A ausência de critérios claros de enquadramento pode fazer com que projetos com potencial de circularidade sejam classificados em outras categorias de financiamento sustentável.

Indústria concentra operações

O estudo analisou operações financeiras realizadas entre 2020 e 2025 e identificou diferenças entre as fontes de recursos e os setores beneficiados.

Entre os principais resultados estão:

• Setor público: concentra R$ 44 bilhões em sete grandes participações;

• Bancos privados: apresentam maior capilaridade operacional, com 12 transações mapeadas;

• Indústria da Transformação: absorve 46,4% das operações;

• Serviços Industriais de Utilidade Pública: representam 32,1% das operações.

Entre os subsetores com maior participação estão borracha e materiais plásticos, com 21,4%, coleta e tratamento de resíduos, com 14,3%, e tecnologia, também com 14,3%.

A pesquisa identificou ainda entraves para empresas e instituições financeiras. Do lado da indústria, os principais problemas são o custo elevado do crédito, as exigências de garantias reais e a falta de previsibilidade na liberação dos recursos.

Já as instituições financeiras apontam a fragmentação de projetos de menor porte e a ausência de critérios técnicos padronizados para avaliar e classificar investimentos em ativos circulares.

Meta global até 2035

Os resultados do levantamento também dialogam com o compromisso voluntário da Agenda de Ação da COP31, que prevê elevar a taxa global de uso circular de materiais para pelo menos 15% até 2035. Atualmente, esse índice está em 6,9%.

Para ampliar o acesso aos recursos, a CNI defende a harmonização dos critérios de elegibilidade dos projetos com a Taxonomia Sustentável Brasileira e as diretrizes da International Finance Corporation (IFC).

A entidade também aponta a necessidade de expandir mecanismos de financiamento combinado e fundos garantidores, especialmente para proteger pequenas e médias empresas que investem em inovação e novas soluções para o aproveitamento de materiais.

Na avaliação da CNI, o atingimento da meta global depende da integração entre o setor produtivo e o mercado financeiro. A confederação defende a construção de pontes para que os recursos não fiquem restritos ao tratamento do lixo, mas cheguem à etapa de concepção, redesenho de processos, reuso e substituição de matérias-primas.

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