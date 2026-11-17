O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) realizou, na manhã de terça-feira (17), a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Guarita. O encontro reuniu representantes da comunidade, gestores públicos e integrantes da rede de proteção para debater políticas públicas destinadas à infância e à adolescência.

A conferência teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, além de avaliar a realidade do município e construir propostas para qualificar a rede de proteção infantojuvenil.

Durante a programação, os participantes discutiram as ações existentes e apresentaram contribuições para orientar futuras políticas públicas municipais. A iniciativa também reforçou a importância da participação social na garantia dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A organização agradeceu a presença dos participantes e destacou a atuação da assistente social e assessora Fabiana Zanardi, responsável pela condução das atividades.

Folha Popular: Com informações da Ascom Prefeitura de Barra do Guarita.