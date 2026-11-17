O senador Paulo Paim (PT-RS) relembrou nesta terça-feira (17) a atuação da Comissão Mista Especial do Salário Mínimo, criada em 2005 para discutir mecanismos permanentes de reajuste do piso nacional.

Em pronunciamento no Plenário, Paim destacou a promoção de 15 audiências públicas e a participação de representantes de trabalhadores, empregadores, sindicatos, aposentados, pesquisadores e diferentes setores da sociedade na elaboração do texto final, do qual foi relator.

Segundo o senador, a comissão fez debates em diversas capitais, entre elas Curitiba, São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Manaus. O objetivo era ouvir trabalhadores urbanos e rurais, servidores públicos e aposentados sobre o impacto do salário mínimo no orçamento das famílias. Paim afirmou que o trabalho reuniu dados e experiências para fundamentar a defesa de uma política de reajuste que considerasse a inflação e o crescimento econômico.

— A comissão nos permitiu conhecer melhor o Brasil. Aquele Brasil que muitas vezes não aparece nas planilhas, nos jornais, mas que sente o preço do alimento, do aluguel, do transporte, do remédio, da conta de luz, da conta de água, da roupa para os adultos e para a meninada — afirmou.

O relatório final da comissão foi aprovado por unanimidade, em outubro de 2006. A proposta defendia a reposição da inflação acrescida do crescimento do produto interno bruto (PIB), para garantir ganho real aos trabalhadores. O senador também lembrou que a política de valorização foi instituída pela Lei 12.382, de 2011 , deixou de ser aplicada entre 2019 e 2022 e foi retomada com a Lei 14.663, de 2023 .