O prefeito de Barra do Guarita, Valcier Balestrin, esteve nesta terça-feira (17) em Porto Alegre, onde cumpriu agenda na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Durante a visita, o chefe do Executivo municipal foi recebido pelo deputado estadual Jeferson Fernandes (PT), que anunciou a previsão de destinação de R$ 200 mil para a atenção básica de saúde do município em 2027.

Durante o encontro, o parlamentar destacou a parceria com a Administração Municipal e lembrou de iniciativas anteriores em benefício da população, incluindo o encaminhamento de recursos para a saúde e as articulações pela manutenção da Delegacia de Polícia Civil em Barra do Guarita.

Fernandes explicou que a nova destinação ainda depende de aprovação. “Estou anunciando de primeira mão, ainda não está votado, nós vamos votar nos próximos dias, mais 200 mil reais para a atenção básica, que deve entrar no início de 2027”, afirmou.

O prefeito agradeceu o apoio do deputado e destacou a importância da parceria para o município. “Este deputado aqui já confirmou 200 mil reais para a nossa saúde para o ano de 2027. Em nome da nossa comunidade, queremos agradecer muito por mais essa destinação de recursos. Quem ganha é a nossa comunidade”, declarou Balestrin.

O deputado também reconheceu o trabalho desenvolvido pela Administração Municipal. “Merece, é um município querido. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu sei da excelência do trabalho prestado”, destacou.

A previsão dos novos recursos representa mais uma articulação do município junto ao Legislativo estadual. Caso a destinação seja aprovada, o valor deverá contribuir para o fortalecimento dos serviços de atenção básica à saúde oferecidos à população de Barra do Guarita.

Folha Popular