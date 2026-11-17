A Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de entorpecentes na manhã desta terça-feira (17), em Três Passos. A ação ocorreu durante atividades da Operação Cerco Fechado, realizadas por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Durante patrulhamento tático motorizado, os policiais localizaram e apreenderam 30 porções de cocaína, dois aparelhos celulares, 97 cartelas de chips telefônicos e três caixas de aparelhos celulares.

Na ocorrência, um homem foi preso e um adolescente apreendido. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, enquanto os procedimentos relativos ao adolescente ficaram sob responsabilidade das autoridades competentes.

A ação integra as atividades de combate ao tráfico de drogas e de reforço da segurança desenvolvidas pela Brigada Militar na Região Celeiro, por meio da Operação Cerco Fechado.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.