A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Tenente Portela, vem ampliando sua participação nas atividades da comunidade e promovendo ações voltadas à espiritualidade, à integração e à formação de diferentes públicos. Desde setembro, a programação paroquial reúne celebrações religiosas, encontros de jovens, atividades com mulheres, participação em eventos municipais e iniciativas de aproximação com instituições da sociedade.

Para o padre Luiz Afonso, pároco da comunidade, a presença da Igreja em diferentes espaços da vida social do município é uma forma de fortalecer os vínculos com a população. O sacerdote também apresentou as atividades realizadas nos últimos meses e a programação preparada para o período natalino.

Entre as participações realizadas desde setembro estão as atividades da Semana Farroupilha, incluindo a celebração de uma missa no acampamento e a presença da paróquia na Sessão Solene Farroupilha. No mesmo mês, Tenente Portela sediou o encontro diocesano Maranata, ligado ao Movimento de Jovens Emaús, que reuniu dezenas de participantes de diferentes comunidades da região.

Em outubro, a programação teve como destaque a primeira edição do Conecta Jovem, encontro destinado aos grupos de jovens da paróquia e da região. Também foram realizadas a novena e a celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da comunidade, com participação expressiva dos fiéis.

A atuação da paróquia também esteve presente em iniciativas relacionadas à educação. A convite de instituições locais, foram realizadas uma palestra na EMEI Descobrindo o Saber e uma atividade durante um jantar com profissionais da educação. Nas duas ocasiões, a proposta foi promover momentos de reflexão sobre a missão e a vocação dos trabalhadores da área educacional.

Outro público contemplado pelas ações foi o feminino, com a realização do encontro Mulheres de Fé, voltado à espiritualidade e à reflexão. A paróquia também participou de atividades alusivas às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que mobilizam a comunidade em torno da conscientização sobre a saúde.

Em novembro, a Igreja marcou presença na programação da 5ª Feira Negócios Daqui. O padre Luiz Afonso participou de atividades da abertura e do encontro que reuniu prefeitos e lideranças com o governador Eduardo Leite. Na ocasião, foi entregue ao governador uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da paróquia e do município. A comunidade paroquial também acompanhou a solenidade de abertura do evento.

Programação natalina terá noite de celebração e cantata itinerante

Com a aproximação do Natal, a paróquia concentra agora parte de seus esforços na preparação de duas atividades abertas à comunidade. A principal delas será a Noite Natalina, marcada para o dia 5 de dezembro, sábado, às 19h, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

O evento terá como centro a celebração do nascimento de Jesus Cristo, com apresentações musicais, canto, dança e bênção das famílias. A Igreja Matriz estará ornamentada para o período natalino e servirá de cenário para a programação, que integra o calendário oficial de eventos do município e conta com o apoio da Prefeitura de Tenente Portela.

Segundo o padre Luiz Afonso, a proposta é proporcionar um momento de celebração e confraternização, aberto não apenas aos integrantes da comunidade paroquial, mas a toda a população. A atividade será gratuita e aberta também aos moradores de outros municípios da região.

A organização orienta que os participantes levem cadeiras para acompanhar as apresentações. Em caso de chuva ou condições climáticas desfavoráveis, a programação será transferida para a cripta da Igreja Matriz, mantendo a realização do evento.

Outra iniciativa será a Cantata Natalina Itinerante, organizada com a participação do grupo infantil da paróquia. As crianças percorrerão ruas da cidade levando mensagens natalinas por meio de cantos. A atividade está prevista para ocorrer à noite, próximo ao período de abertura do comércio para as compras de Natal.

O percurso terá início junto ao Hospital Santo Antônio e seguirá pela região central do município.

Ao apresentar as iniciativas, o pároco ressaltou que as atividades natalinas vão além das apresentações e da ornamentação. “São oportunidades para transmitir a mensagem cristã, promover a convivência e fortalecer os vínculos entre a Igreja e a sociedade”, destacou.

A paróquia convida toda a população a participar da Noite Natalina e da Cantata Itinerante, além de acompanhar as demais atividades desenvolvidas pela comunidade religiosa. A programação busca envolver diferentes gerações e proporcionar momentos de reflexão sobre o significado do Natal.