Movimento Pró-Ponte busca R$ 80 milhões e articula inclusão da obra no PAC

A mobilização pela construção da ponte sobre o Rio Uruguai, entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC), avançou em novas articulações junto ao Governo Federal. Em agenda realizada nos dias 10 e 11 de novembro, em Brasília, representantes do Movimento Pró-Ponte e lideranças regionais buscaram apoio parlamentar e encaminhamentos para garantir os recursos necessários à execução do empreendimento.

Na terça-feira (10), o coordenador do Movimento Pró-Ponte, Rodrigo Locatelli Tisott, os ex-prefeitos de Inhacorá, Everaldo Rolim, e de Derrubadas, Alair Cemin, o vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, e outras lideranças apresentaram à bancada parlamentar gaúcha o pedido de destinação de emenda para a construção da estrutura. Entre as articulações está a busca por R$ 80 milhões em recursos parlamentares.

No dia seguinte, a comitiva participou de audiência com a ministra interina da Casa Civil, Francisca Carvalho, e representantes do grupo responsável pelo acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Durante o encontro, foi reforçada a solicitação para que a ponte seja incluída no programa. Segundo o Movimento, a ministra informou que o projeto reúne condições favoráveis e será encaminhado para avaliação técnica nos próximos dias. Uma nova seleção do PAC poderá ser anunciada em janeiro de 2027.

A sinalização representa um avanço na articulação institucional, mas a inclusão da obra no programa ainda depende de avaliação e aprovação. O movimento também aguarda o resultado das tratativas para obtenção de emendas de bancada, consideradas importantes para complementar o financiamento.

Orçamento e etapas da obra

O empreendimento está estimado em aproximadamente R$ 379 milhões e prevê uma ponte com cerca de 1,2 quilômetro de extensão, além de obras de acesso nos dois municípios. Em relação aos recursos federais, a proposta do Orçamento Geral da União para 2027 prevê R$ 1,5 milhão para a obra, valor inferior aos R$ 37,5 milhões previstos para 2026. A proposta ainda será analisada pelo Congresso Nacional.

Outro ponto em andamento é a preparação do processo de licitação. Informações divulgadas anteriormente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) indicam que os estudos de viabilidade foram concluídos e o Projeto Básico de Engenharia, que contempla a ponte, os acessos e o Contorno Viário de Itapiranga, foi aprovado. O licenciamento ambiental, por sua vez, ainda precisa avançar, com a obtenção da licença junto ao Ibama apontada como uma das etapas pendentes.

O DNIT trabalha com a previsão de publicar o edital de licitação ainda em 2026. A expectativa divulgada em novembro é de que o contrato possa ser assinado em meados de 2027, desde que sejam cumpridas as etapas necessárias e garantida a previsão de recursos.

Para Rodrigo Locatelli Tisott, as articulações em Brasília representam um passo importante para transformar a reivindicação regional em realidade. As expectativas do movimento estão concentradas na aprovação das emendas de bancada, na possível inclusão da ponte no PAC e no avanço do processo licitatório.

A construção da ligação entre os dois estados é uma reivindicação histórica das comunidades do Noroeste gaúcho e do Extremo Oeste catarinense. A estrutura deverá reduzir a dependência da travessia por balsa e facilitar o deslocamento de pessoas, mercadorias e serviços entre as regiões.

Folha Popular: Com informações do Movimento Pró-Ponte