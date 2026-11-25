Sentada à porta de casa, na Vila de Ponta Negra, em Natal, vó Maria entrelaça fios de algodão enquanto observa o movimento das pessoas e do tempo. Ela tem 92 anos, vive desde criança no local e testemunhou como poucos as transformações urbanas e naturais da região.

Na infância e adolescência, Maria de Lourdes de Lima morou na Ponta Negra que era um povoado de pescadores, rendeiras e agricultores. A partir da década de 1960, começou a ver o avanço da urbanização e a construção de casas de veraneio.

Ao longo dos anos, observaria a vila sobreviver espremida por novos apartamentos de classe média, restaurantes e hotéis. Hoje, o local é o bairro mais turístico da capital potiguar.

“Tudo por aqui era só mato e mangabeira. Uma coisa mais simples. Hoje, a cidade cresceu. Está cheio de prédio ao redor da gente, mudou muito. E a nossa praia está muito feia, não é a mesma de antes”, diz a mestra e referência da renda de bilro, técnica tradicional que usa pequenas peças de madeira na tecelagem.

A praia, de fato, passou por mudanças significativas nos últimos anos. Processos erosivos encolheram a faixa de areia e chegaram a comprometer o Morro do Careca, cartão-postal da cidade. Entre 2011 e 2025, os gastos públicos para reconstruir a orla somaram R$ 145,30 milhões, segundo levantamento da Fundação Grupo Boticário.

Além da implantação e manutenção de estruturas rígidas de contenção do mar, foi feita entre agosto de 2024 e janeiro de 2025 a “engorda”, nome popular do aterramento hidráulico, quando um volume de areia é retirado do fundo do mar para aumentar a extensão da praia.



A partir desta quarta-feira (25), a Agência Brasil publica a série Litoral potiguar sob pressão , em que especialistas e comunidades locais discutem a relação entre proteção costeira, planejamento territorial e bem-estar social. Nesta primeira reportagem, o destaque é Ponta Negra, onde expansão imobiliária e impactos ambientais se conectam diretamente.

Ao longo dos anos, as construções feitas sobre campos de dunas e restingas formaram uma barreira física que cortou o fluxo de sedimentos de areia que abasteciam as praias. Ponta Negra perdeu, assim, parte de suas defesas naturais para lidar com o avanço do mar, cada vez mais constante por causa das mudanças climáticas.

No sistema Ponta Negra – Via Costeira, que forma uma enseada de 11 quilômetros (km), a linha da costa tem diminuído entre 1 e 2,5 metros por ano, segundo dados do Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



O crescimento urbano na região foi acelerado, desordenado, mal planejado e negligente com as fragilidades socioambientais e geológicas da orla natalense, analisa o diretor do coletivo Salve Natal, Rodrigo Silva. O grupo foi criado em 2020 para defender o direito à cidade, a justiça urbana e a preservação da natureza.

“Há uma contradição gritante: abre-se a orla ao capital privado para a construção de grandes empreendimentos e, quando o mar avança, usam-se rios de dinheiro do orçamento público para fazer obras de engorda e contenções emergenciais. É o dinheiro de toda a sociedade sendo gasto repetidamente para proteger negócios particulares”, analisa o diretor Rodrigo Silva.

Impactos ambientais

Em uma tenda improvisada na areia, o pescador Cássio Carlos de Lima, 56 anos, corta e limpa os peixes. Dali, ele também consegue observar a rede que estendeu no mar para novas capturas.

Desenvolveu a técnica desde os 11 anos e passou a ser conhecido como “Rei da Sardinha”. Sem modéstia, diz fazer jus ao apelido por ser o maior especialista neste tipo de pescado na região. O reinado de Cássio, no entanto, está sob risco. Ele diz que, desde a “engorda”, o número de peixes diminuiu drasticamente.

“Onde a draga cavou no mar para tirar areia, ficou fundo demais, nem a corda das nossas âncoras chega lá. Isso mudou a dinâmica dos peixes. Os barcos costumavam sair em um dia e voltar no outro com 100 a 150 quilos de peixe. Hoje, tem quem passe a noite toda no mar e volte com apenas 10 quilos”, diz o pescador.

A pesquisadora do Laboratório de Ecologia e Evolução de Crustáceos (LABEEC) da UFRN, Maiara Menezes, diz que são necessários mais estudos para avaliar se houve a redução dos peixes percebida pelos pescadores.

“O Estudo de Impacto Ambiental [EIA] previa que a engorda pudesse afetar a comunidade de peixes. Porém, a maioria desses impactos era esperada para o período de operação da obra, diante do revolvimento de sedimentos. Infelizmente, com a interrupção do monitoramento, não há como fazermos afirmações a este respeito agora”, diz Maiara.

O pescador Cássio Carlos de Lima também denuncia que o processo de escavação destruiu bancos marinhos de rodolitos, estruturas calcárias semelhantes a pequenos corais, que funcionam como casa, refúgio e área de reprodução para espécies de invertebrados, crustáceos e peixes.

“No passado, a gente era multado e tinha as redes apreendidas se vinha esse rodolito preso. Diziam que era crime destruir o berçário dos peixes. Agora, a própria prefeitura destruiu milhões e jogou na areia. Também não é crime ambiental?”, questiona o pescador.

Em dezembro de 2024, quando os rodolitos começaram a aparecer na praia, a prefeitura admitiu que eles poderiam ter sido coletados junto ao material arenoso durante o processo de dragagem. Em fevereiro de 2025, foi iniciado um processo de limpeza da areia e, dois meses depois, se falava na retirada de 281 metros cúbicos de rodolitos.

Durante a visita da equipe de reportagem à praia, no início de novembro deste ano, as estruturas ainda eram facilmente identificadas na areia. Procurada pela Agência Brasil para atualizar a situação, a prefeitura não se manifestou.

Alagamentos e esgoto

Um outro fenômeno passou a ser observado em Ponta Negra depois da “engorda”: alagamentos constantes na areia. Para lidar com o problema, a prefeitura chegou a colocar 16 dissipadores na areia, que são estruturas de concreto com tubulações para dispersar as águas das chuvas.

Em maio de 2026, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação civil contra o município para pedir obras emergenciais e reestruturação dessa drenagem pluvial. O órgão destacou estudos técnicos de peritos internos e da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec) sobre a ineficiência do sistema elaborado pelo município, que estaria gerando acúmulo de água misturada à rede de esgoto.



À época em que os alagamentos começaram, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) garantiu que as redes de esgoto e de drenagem eram independentes. O órgão disse realizar fiscalizações para detectar ligações clandestinas entre os sistemas e que diversos imóveis foram autuados pelo crime ambiental.

A líder do Conselho Comunitário de Ponta Negra, Lia Araújo, diz que o problema persiste e coloca a população em risco.

“A engenharia de drenagem não foi equacionada. Quando a água da chuva desce, carrega o esgoto. O resultado é a proliferação de doenças principalmente entre os moradores da vila. A praia foi contaminada.”

A prefeitura disse que o projeto era adequado e foi aprovado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema). Também atribuiu os problemas às chuvas intensas. A Justiça negou os pedidos principais do MPF, mas determinou que o município apresentasse mensalmente dados de monitoramento da volumetria de areia.

Comunidades ignoradas

Outra crítica de Lia Araújo é a de que as intervenções na praia não consideraram as vozes dos grupos tradicionais do território: pescadores e rendeiras de bilro. O que, para ela, denota que o projeto foi feito para o capital imobiliário e para grandes empresas que lucram com turismo, não para os locais.

“Em nenhum momento houve a Consulta Livre, Prévia e Informada prevista na Convenção 169 da OIT [Organização Internacional do Trabalho]. A prefeitura fez reuniões apressadas para dizer que consultou, mas, se você perguntar a qualquer pescador ou comerciante da praia, ninguém foi ouvido nem recebeu retorno dos dados”, critica Lia.

O MPF chegou a recomendar em 2024 que o Idema só concedesse licença ambiental para a “engorda” após a consulta das comunidades tradicionais. A prefeitura conseguiu uma liminar na Justiça para obter a licença e prosseguir com as intervenções.

Soluções naturais e futuro da engorda

O geólogo Venerando Eustáquio Amaro, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é um defensor do conceito de soluções baseadas na natureza (SbN) para lidar com o avanço do mar e a erosão costeira. Isso significa trocar a engenharia cinza – que usa estruturas rígidas de concreto, asfalto, ferro –, pela infraestrutura verde, como jardins de chuva, parques lineares, recuperação e restauração de ecossistemas naturais.



O caso de Ponta Negra, porém, é peculiar, porque os ecossistemas naturais foram praticamente todos tomados pela malha urbana. Não há mais dunas e restinga para recuperar. Assim, um primeiro passo envolve usar SbN para melhorar a drenagem interna do bairro, evitar alagamentos e contaminação da praia.

"Além de combater ligações clandestinas de esgoto, medida mais urgente é parar de despejar a água da chuva direto na areia da praia, como ainda se vê atualmente. A água precisa ser retida e absorvida ainda nas ruas de Ponta Negra e da vila, com obras simples como jardins de chuva, pisos que deixam a água infiltrar no solo e pequenas áreas de contenção", defende Venerando.

Sobre a "engorda" da praia, o geólogo diz ser uma intervenção de engenharia válida para devolver a faixa de areia, melhor do que estruturas rígidas para dissipar a energia das ondas ou reter sedimentos, como quebra-mares, espigões e muros de contenção. O processo, segundo ele, precisa ser realizado com rigor científico.

“Você busca areia de algum lugar, geralmente do fundo do mar, mas isso não pode ser feito à revelia. Isso tem que ser feito com base em modelagens, em conhecimento, levando em consideração todos os fatores envolvidos, como a intensidade e a orientação das ondas”, diz.

Venerando também alerta que a "engorda" é sempre uma intervenção temporária, que exige manutenção e deve ser combinada com "soluções híbridas", que combinam estruturas discretas artificiais e apoio natural.

Essas medidas incluem: colocar quebra-mares submersos e recifes artificiais; depositar grandes volumes de areia no fundo do mar, como bancos de areia artificiais, e não apenas na parte seca da praia; restaurar ecossistemas como bancos de corais ou algas. Todas elas ajudariam a diminuir a força das ondas e frear a erosão.

Conexões socioambientais

A urbanista e pesquisadora da UFRN Ruth Ataíde, coordenadora do projeto Fórum Direito à Cidade, destaca que os problemas de Ponta Negra não podem ser enfrentados de maneira independente, com separação entre questões ambientais e socioeconômicas.

“Tentar resolver o problema com uma engorda isolada, sem conter o adensamento imobiliário e a sobrecarga de saneamento no continente, é reproduzir os mesmos erros de alagamento e erosão, só que com uma energia de maré cada vez mais destrutiva”, diz Ruth.

A líder comunitária da Vila de Ponta Negra defende a valorização dos espaços tradicionais e dos modos de vida mais conectados à mata, às dunas e ao mar. Um caminho é o investimento do Poder Público para ampliar o turismo de base comunitária (TBC) já praticado na vila. Em uma das iniciativas recentes, moradores estruturaram um mapa local autônomo com 38 pontos de cultura, memória e gastronomia.

“O turista fica num hotel desses grandes, paga pacotes para ir ver outras praias e não tem nenhuma ligação, nenhuma relação com a cultura local. Às vezes, só no último dia, quando tem um tempinho livre, ele descobre que a vila tem pescadores, músicos, rendeiras de bilro, feirinha e artesanato. O mapa que criamos mostra a força e a resistência ancestral do nosso território”, destaca Lia Araújo.

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Litoral potiguar sob pressão

Na próxima reportagem, que será publicada nesta quinta-feira (26), especialistas discutem os riscos de que a praia da Via Costeira, em Natal, repita os erros da vizinha Ponta Negra ao permitir novas construções de hotéis e residências sobre dunas e restingas preservadas.

* A equipe viajou com o apoio da Fundação Grupo Boticário, por meio de uma bolsa de reportagem do Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental.