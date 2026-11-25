O governo federal liberou R$ 3,43 bilhões do Orçamento de 2026, reduzindo o volume de despesas congeladas, apesar da piora na previsão do resultado das contas públicas. A medida foi anunciada nessa terça-feira (24), após a sanção da lei que permite excluir até R$ 10,5 bilhões em gastos com subsídios ao diesel da meta fiscal deste ano.

Com a revisão, a contenção de despesas caiu de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,63 bilhões. A projeção de déficit primário efetivo piorou e subiu de R$ 67,26 bilhões para R$ 76,98 bilhões.

Os dados constam no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre, divulgado na noite dessa terça pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). O documento, que orienta a execução do Orçamento, também aponta aumento nas estimativas de receitas e despesas, com impacto dos gastos extraordinários para conter os preços dos combustíveis.

Números do Orçamento

• Liberação de despesas: R$ 3,43 bilhões;

• Contenção total: R$ 12,63 bilhões;

• Contingenciamento: R$ 12,32 bilhões;

• Bloqueio: R$ 304,3 milhões;

• Déficit primário efetivo previsto: R$ 76,98 bilhões;

• Gastos excluídos da meta fiscal: R$ 76,98 bilhões, mesmo valor do déficit primário;

• Receita total estimada: R$ 3,249 trilhões, alta de R$ 27,73 bilhões;

• Receita líquida estimada: R$ 2,605 trilhões, alta de R$ 18,3 bilhões ;

• Despesas totais previstas: R$ 2,694 trilhões, alta de R$ 26,7 bilhões.

Liberação de recursos

A redução da contenção foi possível após a sanção presidencial da lei do ajuste fiscal, que autoriza o governo a retirar da meta de resultado primário até R$ 10,5 bilhões em despesas com subvenções ao diesel .

Sem essa autorização, a equipe econômica teria de realizar uma contenção adicional de aproximadamente R$ 7 bilhões para cumprir a meta fiscal de 2026.

O governo também revisou para baixo algumas despesas obrigatórias, o que permitiu reduzir o bloqueio de recursos . Entre os gastos com previsão menor estão:

• Benefícios previdenciários;

• Pessoal e encargos sociais;

• Subsídios, subvenções e Proagro.

Com a revisão, o bloqueio caiu de R$ 2,4 bilhões para R$ 304,3 milhões. O contingenciamento foi reduzido de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,32 bilhões.

Déficit maior

Apesar da liberação de recursos, a previsão para o resultado primário efetivo piorou. Em setembro, o governo estimava déficit de R$ 67,29 bilhões. No relatório mais recente, a projeção passou para R$ 76,98 bilhões.

O resultado primário corresponde à diferença entre receitas e despesas do governo, sem considerar os juros da dívida pública. Quando as despesas superam a arrecadação há déficit, que contribui para o aumento do endividamento.

A projeção considera os gastos que ficam fora da meta fiscal, como despesas extraordinárias com subsídios aos combustíveis e alguns gastos em saúde, educação e defesa, também avaliados em R$ 76,98 bilhões.

O valor do abatimento é idêntico ao da previsão de déficit primário porque para cumprir a meta do arcabouço fiscal, o governo é obrigado a fazer um superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Com a margem de tolerância de 0,25 ponto percentual, para cima ou para baixo, o resultado pode chegar a zero em 2026.

Sem as exclusões, o resultado primário projetado seria um déficit de R$ 89,31 bilhões. Com o abatimento dos gastos autorizados, o valor considerado para a verificação da meta fica em R$ 12,32 bilhões negativos, dentro da margem de tolerância.

Gastos com diesel

As despesas com subsídios aos combustíveis aumentaram devido às medidas adotadas pelo governo para reduzir os impactos da alta internacional do petróleo sobre os preços domésticos.

Os créditos extraordinários destinados a essas políticas não entram no limite de despesas do arcabouço fiscal, mas são contabilizados na meta de resultado primário. Por isso, a lei sancionada nessa terça-feira autorizou a exclusão de até R$ 10,5 bilhões desses gastos da meta de 2026.

No relatório do quinto bimestre, os créditos extraordinários cresceram R$ 32,8 bilhões, chegando a R$ 76,4 bilhões. Quase R$ 30 bilhões do aumento estão relacionados às medidas para combustíveis.

Receitas e despesas

A previsão de arrecadação total subiu R$ 27,73 bilhões em relação ao relatório de setembro, chegando a R$ 3,249 trilhões. A receita líquida, após as transferências legais a estados e municípios, aumentou R$ 18,3 bilhões, para R$ 2,605 trilhões.

Entre os principais fatores que contribuíram para a revisão estão:

• Petróleo: previsão de receitas passou de R$ 160,1 bilhões para R$ 174,7 bilhões;

• Dividendos das estatais: estimativa de arrecadação subiu para R$ 55,3 bilhões;

• Precatórios cancelados: devolução de valores pagos anteriormente pela União;

• Receitas administradas: redução nas estimativas de arrecadação de tributos ligados à atividade econômica.

A previsão de despesas totais aumentou R$ 26,7 bilhões, para R$ 2,694 trilhões . O principal fator foi a ampliação dos créditos extraordinários destinados às medidas de combustíveis.

Meta fiscal

A meta de resultado primário para 2026 prevê superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 34,3 bilhões. A legislação, porém, estabelece uma margem de tolerância que permite resultado zero sem descumprimento da meta.

O relatório do quinto bimestre considera esse limite inferior para calcular a necessidade de contingenciamento.

A equipe econômica também informou que as novas regras do pacote fiscal, que permitem contingenciar gastos para buscar o centro da meta, ainda estão sob consulta jurídica e não foram consideradas na avaliação divulgada nessa terça-feira.

Bloqueio e contingenciamento

O governo utiliza dois instrumentos para ajustar o Orçamento ao longo do ano: bloqueio e contingenciamento. Embora ambos possam resultar na retenção temporária de recursos, têm objetivos diferentes.

• Bloqueio: aplicado quando as despesas projetadas ultrapassam o limite de gastos do arcabouço fiscal. Nesse caso, o governo precisa reduzir despesas discricionárias para compensar o aumento de gastos obrigatórios.

• Contingenciamento: usado quando há risco de descumprimento da meta de resultado primário, geralmente por frustração na arrecadação. O instrumento limita temporariamente empenhos e pagamentos para adequar as despesas à previsão de receitas.

As duas medidas podem ser adotadas simultaneamente, caso o governo enfrente aumento de despesas obrigatórias e queda na arrecadação.