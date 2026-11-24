O Centro Cultural de Tenente Portela recebeu, na segunda-feira (23), um seminário voltado à elaboração dos Planos de Contingência (PLANCONs) Escolares. A atividade reuniu profissionais da educação, representantes da Defesa Civil e equipes do município para discutir medidas de prevenção e preparação das instituições de ensino diante de possíveis situações de emergência.

A programação foi conduzida pela tenente Márcia Ruchel, da 5ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (5ª CREPDEC), que apresentou orientações sobre a construção dos planos e os procedimentos que devem ser adotados pelas escolas em situações de risco.

O objetivo é estabelecer protocolos de atuação, definir responsabilidades e orientar os profissionais sobre como proceder diante de eventuais ocorrências, contribuindo para a segurança de estudantes, professores e demais integrantes da comunidade escolar.

O tenente Joaquim Omarati Gonçalves Monteiro também participou do encontro, compartilhando conhecimentos e experiências de sua atuação junto à Coordenadoria Regional de Defesa Civil.

A articulação da atividade no município contou com a participação do secretário adjunto de Assistência Social e Habitação e coordenador da Defesa Civil de Tenente Portela, Cleber Giordani Tesche.

Durante a programação, o prefeito municipal destacou a importância do planejamento e da prevenção para proteger a comunidade escolar. Segundo ele, a preparação das instituições exige a participação conjunta do poder público, dos profissionais da educação e da comunidade, garantindo que todos saibam como agir diante de uma emergência.

A iniciativa busca fortalecer a integração entre as áreas da Educação e da Defesa Civil, ampliando a capacidade de resposta das escolas e contribuindo para a implantação de medidas preventivas no ambiente escolar.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.