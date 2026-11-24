A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação e Cultura, promoveu na quinta-feira, 19 de novembro, uma palestra voltada aos estudantes dos 8º e 9º anos da Rede Municipal de Ensino. A atividade foi realizada no Auditório Michele Prates, em parceria com o Senac.

Com o tema “Inteligência Emocional e Preparação para o Mercado de Trabalho”, o encontro contou com a participação de Francieli Cornelli Cabral e Raquel Fernandes, que conduziram as atividades e promoveram reflexões sobre o desenvolvimento pessoal e profissional dos adolescentes.

Durante a palestra, os estudantes foram convidados a compreender a importância de reconhecer e lidar com as próprias emoções, desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal e fortalecer a autoestima. Também foram abordados valores fundamentais para a convivência em sociedade e aspectos relacionados aos desafios e às oportunidades que poderão surgir ao longo da vida profissional.

A iniciativa destaca a importância de uma formação que ultrapasse os conteúdos trabalhados em sala de aula, contemplando também o desenvolvimento emocional e social dos estudantes.

A ação integra as atividades desenvolvidas pelo Município com foco na educação, no desenvolvimento humano e na formação integral dos jovens, buscando proporcionar conhecimentos e experiências que contribuam para a construção de valores e a preparação para o futuro.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha.