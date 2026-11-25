A formação dos estudantes envolve não apenas os conteúdos desenvolvidos em sala de aula, mas também o desenvolvimento emocional, social e pessoal. Com esse objetivo, a Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação e Cultura, promoveu, na quinta-feira, 19 de novembro, uma palestra voltada aos alunos dos 8º e 9º anos da Rede Municipal de Ensino.

A atividade foi realizada no Auditório Michele Prates, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), instituição voltada à educação e à qualificação profissional nas áreas do comércio de bens, serviços e turismo. O encontro contou com a participação de Francieli Cornelli Cabral e Raquel Fernandes, representantes do Senac.

Com o tema “Inteligência Emocional e Preparação para o Mercado de Trabalho”, a palestra proporcionou aos estudantes momentos de reflexão sobre o reconhecimento e a administração das próprias emoções, o desenvolvimento de habilidades de relacionamento interpessoal e o fortalecimento da autoestima.

Também foram abordados valores importantes para a convivência em sociedade e aspectos relacionados aos desafios e às oportunidades que poderão surgir ao longo da vida, especialmente na futura trajetória profissional.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pelo Município nas áreas da educação e da assistência social, com foco na formação integral dos estudantes. A proposta é proporcionar conhecimentos e experiências que contribuam para o crescimento pessoal, a construção de valores e a preparação dos jovens para o futuro.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha.