O Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), referência em hematologia e hemoterapia, está completando nesta quarta-feira (25) 82 anos de criação. A data coincide com o Dia Nacional do Doador de Sangue e reforça a importância da doação voluntária para garantir o atendimento à população.

De janeiro até 23 de novembro de 2026, a instituição contabilizou 73.147 doações de sangue em sua sede, no centro do Rio. A previsão do Hemorio é encerrar 2026 com aproximadamente 94 mil doações. Para 2027, a meta é alcançar 100 mil bolsas coletadas.

“Manter os estoques de sangue em níveis adequados é fundamental para garantir o atendimento aos pacientes que precisam de transfusões, seja em casos de emergência, acidentes ou cirurgias. Por isso, é tão importante incentivar a doação regular e conscientizar a população sobre esse gesto de solidariedade”, destacou o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

O sangue coletado pela instituição abastece mais de 100 unidades públicas de saúde, incluindo os grandes hospitais públicos de emergência do estado e unidades da rede federal. O próprio Hemorio também utiliza os hemocomponentes no atendimento a pacientes com doenças hematológicas, como anemia falciforme, hemofilia e leucemia. A instituição registra uma média de 300 doações por dia. Além da coleta realizada na sede, no Centro do Rio, as equipes promovem campanhas externas em universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos.

O tipo sanguíneo O negativo está entre os mais críticos no estoque do Hemorio . Segundo Luiz Amorim, neste período do ano a situação costuma exigir atenção redobrada devido à redução das coletas externas, especialmente em universidades, além das viagens e férias de doadores regulares.

“Com a redução das campanhas externas durante o período de férias, precisamos reforçar a mobilização de doadores para garantir que os estoques permaneçam abastecidos e que os hospitais continuem recebendo as bolsas necessárias. Por isso, fazemos um apelo à população para que mantenha o compromisso com a doação de sangue também nesta época do ano”, enfatiza o diretor.

Para o médico Vicente Januzzi, coordenador do Salão do Doador, as campanhas são fundamentais para atrair novos voluntários e manter os estoques em níveis adequados.

“A necessidade de sangue é constante, pois temos uma grande demanda. O procedimento é indolor, não interfere na rotina da pessoa e salva quatro vidas. Além da doação de sangue, há outros tipos igualmente relevantes, como a de medula óssea e a de plaquetas”, ressaltou Januzzi.

Doador

Quem deseja doar precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal e portar autorização disponível no site do hemorio .

Não é necessário jejum, apenas evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da coleta e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Gestantes, lactantes e usuários de drogas não estão aptos à doação.

O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, 8, no centro do Rio.