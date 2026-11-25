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O aumento do nível do Rio Uruguai mantém em atenção as comunidades ribeirinhas e os usuários da travessia entre Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e Itapiranga, em Santa Catarina. As medições realizadas na manhã desta quarta-feira, 25 de novembro, demonstraram uma elevação gradual das águas, enquanto a região acompanha os efeitos das chuvas registradas nos últimos dias.
Os registros divulgados pelo Corpo de Bombeiros de Itapiranga mostram que, às 5h, o rio estava em 6,70 metros acima do nível normal. Às 7h, chegou a 7,04 metros e, uma hora depois, alcançou 7,20 metros. O avanço de 16 centímetros entre as duas últimas medições reforçou a necessidade de acompanhamento das condições do manancial.
O cenário também é influenciado pela situação de rios que deságuam no Uruguai. Os cursos d'água Macaco Branco e Peperi-Guaçu registraram elevação após as chuvas, provocando enxurradas e transtornos em comunidades do interior de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Entre as ocorrências foram registrados bloqueios de pontes, danos em estradas e residências atingidas.
Em Itapiranga, o Corpo de Bombeiros mantém o monitoramento do nível do rio e orientações para moradores e proprietários de campings instalados nas proximidades. A marca de 8 metros é utilizada como referência de alerta. Na medição das 8h, o nível estava 80 centímetros abaixo desse patamar.
Na travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga, a operação da balsa ocorria normalmente no início da manhã, conforme informações divulgadas pela Rádio Alto Uruguai. Como o nível do rio continua sendo acompanhado, eventuais mudanças nas condições de navegação podem interferir no funcionamento do serviço.
Além do monitoramento dos rios, as condições meteorológicas seguem no radar da região. Para esta quarta-feira, a previsão indica períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas máximas podem variar entre 28°C e 30°C, conforme informações da MetSul Meteorologia divulgadas pela Rádio Alto Uruguai.
Nas localidades próximas à divisa com Santa Catarina, existe possibilidade de pancadas de chuva localmente fortes, acompanhadas de trovoadas. Em Tenente Portela, a previsão do Climatempo também apontava possibilidade de chuva e temporais durante a tarde e a noite, com temperaturas entre 20°C e 23°C.
O prognóstico da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na segunda-feira (23), apresenta outro aspecto importante do cenário: mesmo sem previsão de precipitações significativas no Estado nesta quarta-feira, os arroios e rios menores da metade Norte podem continuar com níveis elevados. O Rio Uruguai e o Rio Taquari permanecem em acompanhamento, com possibilidade de manutenção nos limiares de atenção e alerta devido à propagação das cheias.
Para sexta-feira (27), a previsão da MetSul aponta retorno da instabilidade, com possibilidade de chuva a partir da manhã em alguns municípios. As temperaturas máximas também devem apresentar redução, ficando entre 24°C e 26°C.
Diante da elevação dos níveis dos cursos d'água, a recomendação é que moradores de áreas próximas ao Rio Uruguai e a arroios acompanhem os comunicados dos órgãos de monitoramento e da Defesa Civil. Também é importante evitar a circulação por locais alagados e respeitar eventuais bloqueios e orientações de segurança.
A situação da travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga deve ser acompanhada ao longo do dia, especialmente por quem depende da balsa para deslocamentos entre os dois municípios.
Os dados apresentados correspondem às medições e previsões divulgadas na manhã de 25 de novembro de 2026 e podem sofrer alterações conforme a evolução das condições hidrológicas e meteorológicas.
Folha Popular: Com informações da Defesa Civil de Itapiranga, Corpo de Bombeiros de Itapiranga, Defesa Civil do Rio Grande do Sul e MetSul Meteorologia.
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