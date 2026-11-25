O aumento do nível do Rio Uruguai mantém em atenção as comunidades ribeirinhas e os usuários da travessia entre Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e Itapiranga, em Santa Catarina. As medições realizadas na manhã desta quarta-feira, 25 de novembro, demonstraram uma elevação gradual das águas, enquanto a região acompanha os efeitos das chuvas registradas nos últimos dias.

Os registros divulgados pelo Corpo de Bombeiros de Itapiranga mostram que, às 5h, o rio estava em 6,70 metros acima do nível normal. Às 7h, chegou a 7,04 metros e, uma hora depois, alcançou 7,20 metros. O avanço de 16 centímetros entre as duas últimas medições reforçou a necessidade de acompanhamento das condições do manancial.

O cenário também é influenciado pela situação de rios que deságuam no Uruguai. Os cursos d'água Macaco Branco e Peperi-Guaçu registraram elevação após as chuvas, provocando enxurradas e transtornos em comunidades do interior de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Entre as ocorrências foram registrados bloqueios de pontes, danos em estradas e residências atingidas.

Em Itapiranga, o Corpo de Bombeiros mantém o monitoramento do nível do rio e orientações para moradores e proprietários de campings instalados nas proximidades. A marca de 8 metros é utilizada como referência de alerta. Na medição das 8h, o nível estava 80 centímetros abaixo desse patamar.

Na travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga, a operação da balsa ocorria normalmente no início da manhã, conforme informações divulgadas pela Rádio Alto Uruguai. Como o nível do rio continua sendo acompanhado, eventuais mudanças nas condições de navegação podem interferir no funcionamento do serviço.

Previsão do tempo para a Região Celeiro

Além do monitoramento dos rios, as condições meteorológicas seguem no radar da região. Para esta quarta-feira, a previsão indica períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas máximas podem variar entre 28°C e 30°C, conforme informações da MetSul Meteorologia divulgadas pela Rádio Alto Uruguai.

Nas localidades próximas à divisa com Santa Catarina, existe possibilidade de pancadas de chuva localmente fortes, acompanhadas de trovoadas. Em Tenente Portela, a previsão do Climatempo também apontava possibilidade de chuva e temporais durante a tarde e a noite, com temperaturas entre 20°C e 23°C.

O prognóstico da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na segunda-feira (23), apresenta outro aspecto importante do cenário: mesmo sem previsão de precipitações significativas no Estado nesta quarta-feira, os arroios e rios menores da metade Norte podem continuar com níveis elevados. O Rio Uruguai e o Rio Taquari permanecem em acompanhamento, com possibilidade de manutenção nos limiares de atenção e alerta devido à propagação das cheias.

Para sexta-feira (27), a previsão da MetSul aponta retorno da instabilidade, com possibilidade de chuva a partir da manhã em alguns municípios. As temperaturas máximas também devem apresentar redução, ficando entre 24°C e 26°C.

Atenção às áreas próximas aos rios

Diante da elevação dos níveis dos cursos d'água, a recomendação é que moradores de áreas próximas ao Rio Uruguai e a arroios acompanhem os comunicados dos órgãos de monitoramento e da Defesa Civil. Também é importante evitar a circulação por locais alagados e respeitar eventuais bloqueios e orientações de segurança.

A situação da travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga deve ser acompanhada ao longo do dia, especialmente por quem depende da balsa para deslocamentos entre os dois municípios.

Os dados apresentados correspondem às medições e previsões divulgadas na manhã de 25 de novembro de 2026 e podem sofrer alterações conforme a evolução das condições hidrológicas e meteorológicas.

Folha Popular: Com informações da Defesa Civil de Itapiranga, Corpo de Bombeiros de Itapiranga, Defesa Civil do Rio Grande do Sul e MetSul Meteorologia.