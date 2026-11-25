A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou proposta de emenda à Constituição que inclui expressamente o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) na Carta Magna como o responsável por financiar as forças policiais e o corpo de bombeiros do DF. Hoje, há menção apenas a um "fundo próprio". O texto vai a Plenário, assim como o requerimento de calendário especial aprovado pela CCJ.

O relator da PEC 01/2025, senador Rogério Carvalho (PT-SE), retirou a previsão original de que o valor da União que alimenta o fundo deve aumentar na medida em que a receita corrente líquida cresce (arrecadação total deduzidas de transferências aos estados e contribuições previdenciárias, entre outras receitas). Atualmente, a correção do FCDF já obedece a esses fatores, segundo as regras da Lei 10.633, de 2002 , que criou o fundo. Para o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), o texto original do senador Izalci Lucas (PL-DF) permitiria interpretações ambíguas e prejudiciais ao fundo. É o caso, por exemplo, da falta de um valor inicial a partir do qual os aportes ao fundo seriam corrigidos.

Mourão afirmou que o Congresso Nacional tem protegido o fundo mesmo sem a correção dos aportes estar na Constituição. Segundo ele, foi o que ocorreu com os projetos que geraram o novo arcabouço fiscal ( Lei Complementar 200, de 2023 ) e a lei que aumentou o rigor para o Benefício de Prestação Continuada ( Lei 15.077, de 2024 ). O senador leu o relatório de Rogério Carvalho na reunião.

— Eventuais proposições legislativas que eventualmente objetivem diminuir os recursos do FCDF têm sido sumariamente rejeitadas pelo Congresso logo nos primeiros relatórios apresentados. Não consideramos que eventual cenário de pressão fiscal deva ser enfrentado pelo esvaziamento do FCDF.

A reunião foi presidida pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

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O senador Omar Aziz (PSD-AM) apontou que a possibilidade de diminuir recursos do FCDF gera insegurança para servidores públicos e afeta a capacidade dos governadores do DF.

—Que o DF não passe por sobressaltos. Qualquer sobressalto que tem na arrecadação do Distrito Federal é muito prejudicial para quem está governando. A remuneração e a valorização dos servidores públicos é pequena, e é uma luta constante desses servidores. E a gente espera, dessa forma, dar tranquilidade para quem estiver no governo.

O senador Izalci afirmou que a Carta Magna prevê que a União mantenha as forças policiais e corpos de bombeiros do Distrito Federal porque era o Presidente da República quem indicava o governador quando a Constituição foi promulgada em 1988.

— Em 1990, a gente teve eleição para governador, então ficou essa distorção. Hoje, para fazer um concurso, tem que pedir autorização para o governo federal e para o Congresso Nacional, e o recurso já está disponível.