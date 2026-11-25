A bancada feminina do Senado pediu ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), mais espaço para relatar projetos e participar das discussões sobre o Orçamento da União e a reforma eleitoral.

O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), na residência oficial do Senado. Em manifestação sobre a reunião, o presidente afirmou que dará apoio às demandas da bancada.

— Reafirmei às senadoras que podem contar integralmente comigo na defesa de suas pautas e de suas prerrogativas parlamentares, pois sempre estarei com disposição para ouvi-las, dialogar, construir consensos e assegurar o pleno exercício de seus mandatos — declarou Davi.

Com 12 mulheres eleitas em outubro, a bancada deve alcançar em 2027 a maior composição da história, com 18 integrantes, o equivalente a 22,2% das 81 cadeiras do Senado.

Dorinha afirmou que as senadoras querem assumir relatorias também na área econômica e defendeu que as prioridades para as mulheres se traduzam em recursos no Orçamento.

— Nós, mulheres, temos pautas ligadas à questão da violência contra a mulher, à questão da saúde, mas nós também temos interesse em discutir questão tributária, financiamento, relatorias de medidas provisórias, de textos importantes — disse Dorinha.

Representação política

As senadoras também pediram participação no debate sobre o Código Eleitoral e o financiamento de campanhas. Segundo Dorinha, a bancada quer avaliar como possíveis mudanças no sistema de votação podem afetar a eleição de mulheres nos estados e municípios.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) descreveu o encontro como uma confraternização em que as parlamentares também trataram de propostas como a reforma do Código Civil. Segundo ela, a eleição para a Presidência do Senado não foi tema da reunião.

— Houve, na verdade, uma solicitação das parlamentares de ampliação ainda maior da participação feminina, para além das indicações partidárias — declarou Eliziane.

Participantes

Além de Dorinha e Eliziane, participaram Roberta Acioly (Republicanos-RR), Tereza Cristina (PP-MS), Teresa Leitão (PT-PE), Dra. Eudócia (PSDB-AL), Zenaide Maia (PSD-RN), Ana Paula Lobato (PSB-MA) e Augusta Brito (PT-CE), primeira suplente do senador Camilo Santana (PT-CE). Também estiveram presentes as senadoras eleitas Teresa Surita (MDB-RR) e Bia Kicis (PL-DF).