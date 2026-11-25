A Administração Municipal de Vista Gaúcha definiu o calendário de pagamento dos salários e do décimo terceiro dos servidores municipais para o encerramento de 2026. A programação prevê a antecipação do pagamento de dezembro e estabelece as datas para a quitação das demais parcelas.

Conforme o cronograma divulgado, o salário referente ao mês de novembro será depositado nesta sexta-feira, dia 27. Já os 50% restantes do décimo terceiro salário estarão disponíveis no dia 10 de dezembro. O pagamento referente ao mês de dezembro, por sua vez, será antecipado para o dia 18 do mesmo mês.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o planejamento foi organizado para garantir o cumprimento dos compromissos financeiros do município, mantendo a regularidade dos pagamentos aos fornecedores da Administração Municipal.

O prefeito Claudemir José Locatelli destacou a importância de reconhecer e valorizar os servidores pelo trabalho desenvolvido no serviço público. O vice-prefeito André Danette também ressaltou que a programação demonstra o compromisso da gestão com os funcionários e reconhece a contribuição das equipes no atendimento às demandas da população.

Com o calendário, a Administração Municipal busca conciliar a valorização do funcionalismo, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a manutenção dos compromissos financeiros do município.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha.