Motorista que causar acidente de trânsito poderá ser obrigado a fazer testes para detectar o uso de álcool e drogas, aprovou nesta quarta-feira (25) a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Caso seja flagrado sob influência de substâncias psicoativas, o motorista será preso em flagrante e não poderá ser solto com pagamento de fiança nem receber anistia, graça ou indulto. É o que determina o Projeto de Lei (PL) 1.229/2024, que segue para a análise da Câmara dos Deputados, a não ser que haja pedido para análise em Plenário.

Autor do projeto, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou que atualmente o poder público tem autorização legal para fazer os exames. No seu entendimento, o Judiciário considera erroneamente o direito de os suspeitos não produzirem provas contra si mesmos para impedir que os motoristas sejam forçados a fazer testes como os dos bafômetros.

— Isso não está escrito na Constituição federal. Veio do Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional que foi feito para coibir a tortura, que era uma das hipóteses de obtenção da verdade. Os juristas brasileiros começaram a interpretar como que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio [no caso de embriaguez ao volante].

O relator, senador Laércio Oliveira (PP-SE), apoiou o projeto e incluiu explicitamente os exames de alcoolemia e toxicológicos. Para Laércio, o texto protege a sociedade de “acidentes trágicos que ceifam vidas de pessoas e destroem famílias”.

A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro. O Brasil registrou 37.150 mortes no trânsito em 2024, segundo dados do governo federal.

Divergência

Já o senador Carlos Portinho (PL-RJ) avaliou que, com o projeto, qualquer motorista parado regularmente em blitz policial poderá ser forçado aos bafômetros e testes rápidos de detecção de uso de drogas, independentemente de haver acidente.

— Quando há um acidente, você tem um bem maior. Agora, quando não há um acidente, você não pode fazer prova contra si mesmo, até porque você não cometeu dano [...] O exame toxicológico não tem a mesma aferição que o de álcool. Entrem na internet e vão ver toda essa discussão sobre o exame toxicológico feito na rua — disse Portinho.

Ele sugeriu, sem sucesso, a retirada do trecho “condutor que que for alvo de fiscalização de trânsito”.

Audiência pública

A CCJ também aprovou requerimento para debater o PL 4.962/2025, que amplia as possibilidades de terceirização das atividades em unidades prisionais. O texto estava previsto para votação, mas foi adiado após o requerimento de debate proposto por Contarato.

Laércio Oliveira foi o autor do parecer favorável ao PL 1.229/2024, de Fabiano Contarato - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado