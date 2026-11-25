A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (25) relatório sobre a execução do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. A avaliação identificou falhas na implementação das ações previstas e apresenta 15 recomendações para melhorar a prevenção da violência, a proteção e o atendimento às vítimas. O relatório foi elaborado pela presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Instituído em 2022 e com ações previstas até 2025, o plano abrange cinco formas de violência: abuso sexual, exploração sexual, violência física, psicológica e institucional. Segundo o relatório, das 246 ações determinadas pelo plano, apenas duas tiveram execução integral comprovada. Outras 80 foram executadas parcialmente e 12 foram incorporadas ou substituídas por políticas públicas posteriores. Segundo Damares, não houve comprovação da execução das 152 restantes, o equivalente a 61,8% do total.

Entre os problemas identificados no relatório da senadora estão a falta de integração entre os serviços de saúde, assistência social e educação, a distribuição desigual dos serviços especializados e as falhas na comunicação entre os órgãos de proteção. A avaliação também aponta dificuldades na capacitação dos profissionais, na segurança dos integrantes da rede de atendimento, no registro das ocorrências e na proteção contra a violência digital. O documento destaca ainda a necessidade de evitar que crianças e adolescentes tenham de relatar repetidamente as agressões sofridas e de garantir a continuidade do acompanhamento psicológico e social.

As recomendações incluem definir as responsabilidades dos governos federal, estaduais e municipais, atualizar o plano, ampliar a capacitação dos profissionais e integrar os sistemas de informação, com garantia de sigilo e segurança das vítimas. O relatório também propõe maior transparência na aplicação dos recursos, definição de metas e indicadores e divulgação periódica dos resultados.

— O Brasil dispõe de normas profissionais e iniciativas relevantes. O desafio é transformar esforços dispersos em proteção concreta, contínua e comprovável — afirmou Damares.

O senador Sargento Reginauro (PSDB-CE) defendeu a articulação entre os Poderes e a sociedade para fortalecer o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.

— Precisa de um pacto entre governos, Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e sociedade organizada. Apenas mudar leis não nos levará aos resultados que queremos — disse.

A CDH encaminhará sugestões de providências aos órgãos federais responsáveis e acompanhará a adoção das medidas. A avaliação também destaca a criação de um painel do DataSenado com informações oficiais sobre a violência contra crianças e adolescentes, que poderá subsidiar a elaboração de leis e a fiscalização das políticas públicas.

— Essas informações estão em tempo real. O Brasil ganha um instrumento, um painel espetacular, sendo monitorado, alimentado, conduzido pelo DataSenado — disse Damares.