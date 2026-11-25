A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o Projeto de Lei 4567/24 , do deputado Pinheirinho (PP-MG), que estabelece a gratuidade de ingressos para crianças menores de 3 anos em espetáculos artístico-culturais e esportivos, desde que permaneçam no colo dos pais ou responsáveis.

A proposta altera a Lei 12.933/13 , que regulamenta o pagamento de meia-entrada, e busca padronizar os critérios para que crianças de colo sejam dispensadas de pagamento.

A gratuidade prevista no projeto não será contabilizada no limite de 40% dos ingressos destinados à meia-entrada, estabelecido pela legislação vigente.

A relatora do projeto, deputada Nely Aquino (Pode-MG), destacou que cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e pode precisar de mais tempo para conquistar autonomia em relação ao colo dos responsáveis.

"Revela-se medida mais razoável e compatível com a diversidade do desenvolvimento infantil a adoção do limite de três anos de idade para fins de gratuidade de ingresso em eventos artístico-culturais e esportivos às crianças que permaneçam no colo de seus responsáveis", afirma a parlamentar.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Cultura; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada por deputados e senadores.

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