A Comissão Externa sobre Prevenção e Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil da Câmara dos Deputados realiza audiência pública, nesta quinta-feira (26), para discutir a capilarização da rede de proteção à infância.

O debate foi proposto pelo coordenador do colegiado, deputado Fernando Rodolfo (PRD-PE), e está marcado para as 9 horas, no plenário 10.

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O parlamentar destaca que, para proteger crianças e adolescentes, os órgãos que os atendem diretamente precisam funcionar bem e estar presentes nas diferentes regiões do País.

"A efetividade das políticas de proteção à infância depende da capilaridade e da estrutura dos Conselhos Tutelares, dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e das delegacias especializadas", afirma.

Segundo Fernando Rodolfo, esses órgãos enfrentam, em diferentes regiões do País, falta de pessoal e de equipamentos, além de dificuldades de integração com o sistema de Justiça.

"Esta audiência reunirá entidades nacionais de representação e autoridades de todas as regiões do País, de modo a mapear esses vazios assistenciais e subsidiar propostas de fortalecimento da rede", diz.