A Brigada Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (25), em Três Passos, a solenidade de abertura da Operação Papai Noel 2026, na área de atuação do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM). A iniciativa marca o início do reforço no policiamento ostensivo e preventivo para o período de maior movimentação no comércio.

A operação tem como principal objetivo ampliar a presença policial nas áreas comerciais, prevenir ocorrências e coibir a prática de delitos, especialmente durante as compras de Natal, quando aumenta a circulação de consumidores e a movimentação nos estabelecimentos.

Na área de abrangência do 7º BPM, que compreende os 21 municípios da Região Celeiro, as equipes intensificam o patrulhamento, com atenção especial aos horários de maior incidência criminal e aos períodos de maior fluxo de pessoas nas ruas e no comércio.

Além das rondas ostensivas, a presença dos policiais busca proporcionar mais segurança a comerciantes, trabalhadores e consumidores durante as atividades de fim de ano. A orientação é que a comunidade também adote cuidados preventivos, como atenção aos pertences pessoais e preferência por locais movimentados e bem iluminados.

A Operação Papai Noel integra as ações de policiamento da Brigada Militar voltadas à prevenção e à manutenção da segurança pública durante o período natalino.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social Brigada Militar.