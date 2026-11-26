A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que tipifica o crime de divulgação de conteúdo adulterado por inteligência artificial ( deepfake ) em campanha ou propaganda eleitoral e atualiza o Marco Civil da Internet para incluir montagens feitas por IA na regra de responsabilização das plataformas por divulgação não autorizada de material íntimo.

Os parlamentares aprovaram o substitutivo do relator, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), ao Projeto de Lei 212/26 , do deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA).

O texto original previa pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa para quem produzisse, editasse ou veiculasse deepfakes que atingissem candidatos, partidos, coligações ou agentes públicos para alterar a formação da vontade eleitoral. O substitutivo altera a pena para detenção de 1 a 2 anos e multa, mantendo o aumento de um terço entre o registro de candidaturas e a votação, e restringe o tipo penal à divulgação em propaganda ou período de campanha eleitoral.

O relator sustentou que a punição original era excessiva, considerando-se a legislação eleitoral vigente. “Os crimes de calúnia, difamação ou injúria no âmbito eleitoral possuem penas significativamente menores, entre 2 e 6 meses de detenção. Tendo em vista que uma conduta que ataque a honra recairia sobre os atuais crimes eleitorais contra a honra, tal penalidade dificilmente seria aplicada na prática, prevalecendo a sanção menor”, justificou Julio Cesar Ribeiro.

Mudanças no Marco Civil

No Marco Civil da Internet, o projeto original criava regime de responsabilização civil e administrativa solidária para provedores que não removessem deepfakes eleitorais em 24 horas após serem notificados, além de multas e regras específicas de preservação de dados e rotulagem.

O substitutivo retira essas exigências voltadas ao processo eleitoral e atualiza o Marco Civil — que já trata da divulgação não autorizada de cenas de nudez ou de atos sexuais privados — para deixar claro que os provedores respondem subsidiariamente também quando esse material íntimo for manipulado por inteligência artificial, caso não retirem o conteúdo do ar após notificação da vítima.

O relator também retirou do texto alterações na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que autorizavam expressamente o uso e a guarda de dados de usuários para investigar crimes com deepfakes . Segundo Julio Cesar Ribeiro, a mudança é desnecessária porque a própria LGPD já abre exceção para investigações criminais e processos penais, não servindo de barreira para a apuração desses delitos.

Próximos passos

O projeto será agora analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ir ao Plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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