A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que determina que os currículos do ensino médio incluam Filosofia e Sociologia como conteúdos obrigatórios em todas as séries, com carga horária mínima de duas horas semanais para cada disciplina. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB — Lei 9.394/96 ).

A lei atual já torna essas disciplinas obrigatórias, mas não estabelece carga horária mínima nem exige que sejam oferecidas nos três anos do ensino médio.

O colegiado aprovou o substitutivo da relatora, deputada Maria do Rosário (PT-RS), ao Projeto de Lei 1466/26, da ex-deputada Lenir de Assis. O texto aprovado exige licenciatura plena em Filosofia ou Sociologia para dar aulas dessas disciplinas e de Educação Política e Direitos da Cidadania, matéria incluída pela Lei 15.468/26 . O substitutivo também proíbe a substituição dessas matérias por outras disciplinas.

“A ausência de previsão de professores com formação específica em Filosofia ou Ciências Sociais para assumir tais conteúdos abre brecha para a atuação de profissionais sem habilitação, comprometendo a qualidade da formação oferecida aos jovens”, afirmou a relatora.

Para justificar a proposta, a relatora citou levantamentos educacionais sobre a redução da oferta dessas disciplinas. Um estudo da Rede de Pesquisa em Políticas Públicas e Educação (Repu), por exemplo, aponta redução da média estadual de horas destinadas à Sociologia entre 2017 e 2024. Já dados do Censo Escolar de 2025, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), indicam que 37% dos docentes que ensinam Sociologia e 50,6% dos que ensinam Filosofia têm formação específica.

Conteúdos na BNCC e vigência



Pelo substitutivo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deverá assegurar conteúdos de Filosofia e Sociologia no ensino fundamental, na área de Ciências Humanas, e no ensino médio, na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Esses conteúdos deverão estar alinhados à formação ética, ao pensamento crítico, à reflexão sobre a vida coletiva e individual, à educação política, aos direitos da cidadania e à participação social. Eles também deverão incluir práticas de voluntariado e ações solidárias.

As regras deverão valer a partir do ano letivo seguinte ao da publicação da lei.

Próximos passos

A proposição tramita em caráter conclusivo e segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

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