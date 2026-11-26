Um estudo do Einstein Hospital Israelita publicado no periódico Current Problems in Cardiology indica que a combinação de sedentarismo e sintomas depressivos dispara o risco cardiometabólico em adultos.

Os participantes que apresentavam ambas as condições registraram chance três vezes maior de ter circunferência da cintura elevada e chance duas vezes maior de sobrepeso ou obesidade, além de riscos maiores para hipertensão e diabetes.

O trabalho analisou 51.592 adultos submetidos a check-ups preventivos entre 2008 e 2022, divididos em quatro grupos: ativos sem sintomas depressivos (42,2%), inativos sem sintomas (41,8%), inativos com sintomas (10,5%) e ativos com sintomas (5,5%).

Foram considerados ativos aqueles que atingiam pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada a vigorosa, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pesquisadores analisaram indicadores como índice de massa corporal (IMC), triglicérides, colesterol total, glicemia de jejum, hipertensão, diabetes e dislipidemia (alteração nos níveis de gorduras no sangue). Também foram considerados fatores como idade, sexo, consumo de álcool e tabagismo.

Além de circunferência abdominal elevada e de sobrepeso ou obesidade, o grupo inativo com sintomas depressivos apresentou duas vezes mais chance de ter triglicérides elevados; 1,8 vez mais chance de ter glicemia de jejum elevada; 1,7 vez mais chance de ter hipertensão; e 1,5 vez mais chance de ter diabetes.

Em nota, o Einstein avaliou que um dos principais achados foi observado no sobrepeso ou obesidade e na circunferência da cintura elevada.

“Quando inatividade física e sintomas depressivos estavam presentes ao mesmo tempo, a associação com essas alterações foi maior do que a esperada considerando cada fator separadamente”.

Atividade física

A boa notícia é que atingir os 150 minutos semanais de atividade física recomendados pela OMS pode contribuir para atenuar o perfil de risco cardiometabólico – mesmo entre pessoas com sintomas depressivos.

Nas análises que compararam indivíduos com sintomas depressivos, aqueles fisicamente inativos apresentaram maiores chances para diversos fatores de risco cardiometabólico em relação aos ativos, com exceção de diabetes e dislipidemia.

“Os achados se somam a uma discussão que vem ganhando relevância internacional sobre a relação entre saúde mental e fatores de risco cardiovascular”, avaliou o Einstein, citando que, em 2025, a European Society of Cardiology recomendou maior atenção a sintomas de saúde mental na avaliação cardiovascular e a fatores de risco cardiovascular em pessoas em tratamento psiquiátrico.

Estudo

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação Acadêmica do Ensino Einstein, que trabalha com linhas de pesquisa como envelhecimento, medicina crítica, medicina molecular e neurociências, resultando em dissertações e teses voltadas à inovação em saúde.

O estudo também contou com a participação de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da University of Wisconsin-Madison, da Universidad Autónoma de Chile, da Universidad de Santiago de Chile e da Deakin University, na Austrália.