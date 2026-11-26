O fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) passa pela ampliação do acesso a exames, medicamentos e procedimentos especializados. Nesse contexto, medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde representam avanços na assistência oncológica, especialmente para pacientes que dependem exclusivamente da rede pública para obter diagnóstico e tratamento.

As iniciativas foram destacadas em vídeo publicado pela deputada federal Maria do Rosário, em 26 de novembro, no qual apresentou três medidas relacionadas ao combate ao câncer: a distribuição de testes para rastreamento do câncer de intestino, a oferta de novos medicamentos oncológicos e o custeio de cirurgias realizadas por técnicas minimamente invasivas.

Uma das medidas prevê a distribuição de 400 mil testes imunoquímicos fecais (FIT) para o rastreamento do câncer colorretal. O exame identifica a presença de pequenas quantidades de sangue oculto nas fezes, que podem indicar alterações no intestino, incluindo pólipos, lesões pré-cancerígenas e câncer. A estratégia é direcionada a homens e mulheres assintomáticos entre 50 e 75 anos e terá implantação gradual nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O teste funciona como uma etapa inicial de investigação. Quando o resultado indica alteração, o paciente poderá ser encaminhado para colonoscopia, exame utilizado para confirmar ou descartar a presença de lesões. A proposta busca ampliar a identificação de possíveis casos em fases iniciais e organizar o acesso aos exames complementares. Segundo o Ministério da Saúde, o método apresenta precisão de até 92%.

Outro avanço anunciado é a disponibilização de nove medicamentos de alta tecnologia para 13 indicações diferentes de tratamento do câncer. A estimativa do Ministério da Saúde é beneficiar mais de 116 mil pessoas. A oferta começou em 20 centros de tratamento distribuídos pelas regiões brasileiras, com previsão de expansão para os demais serviços até o final de 2026.

Entre os medicamentos está o abemaciclibe, utilizado em determinados casos de câncer de mama, cujo custo na rede privada pode chegar a aproximadamente R$ 366 mil. A incorporação ao SUS amplia a possibilidade de acesso ao tratamento para pacientes que atendam aos critérios clínicos estabelecidos. O investimento anual previsto para a aquisição dos nove medicamentos é de R$ 155,4 milhões.

A terceira medida envolve o financiamento de cirurgias videotorácicas oncológicas, utilizadas principalmente no tratamento do câncer de pulmão. A técnica emprega pequenas incisões, câmera e instrumentos específicos, permitindo a realização de procedimentos com menor agressão ao organismo em comparação com determinadas abordagens cirúrgicas convencionais.

De acordo com o Ministério da Saúde, serão destinados R$ 46 milhões por ano para custear esses procedimentos. Entre os benefícios associados à técnica estão a possibilidade de reduzir o tempo de internação e diminuir complicações no período pós-operatório, aspectos que também podem contribuir para a organização dos serviços hospitalares.

As medidas estão relacionadas à ampliação da assistência especializada e às mudanças promovidas pelo programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa inclui a atualização dos valores pagos por procedimentos e serviços de saúde, buscando ampliar a participação de estabelecimentos e a oferta de atendimentos pelo SUS. No campo da oncologia, a atualização da tabela também contempla procedimentos destinados a melhorar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento.

O SUS como garantia de acesso à saúde

A ampliação desses serviços reforça a importância do financiamento público para garantir que tecnologias e tratamentos de maior custo não fiquem restritos às pessoas que podem pagar por eles. Em um país marcado por desigualdades sociais e econômicas, o acesso universal à saúde representa uma garantia fundamental, especialmente diante de doenças que exigem acompanhamento especializado, medicamentos contínuos e procedimentos de alta complexidade.

O SUS não se limita ao atendimento em hospitais. Sua estrutura envolve prevenção, vacinação, atenção básica, exames, diagnóstico, tratamento, reabilitação e acompanhamento dos pacientes. Na assistência oncológica, a integração dessas etapas é essencial para reduzir atrasos, identificar doenças precocemente e oferecer continuidade ao cuidado.

Os novos investimentos e a incorporação de tecnologias representam medidas relevantes para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública. Para que os resultados cheguem efetivamente à população, também são fundamentais a distribuição adequada dos recursos, a estrutura dos serviços, a disponibilidade de profissionais e a organização dos fluxos de encaminhamento.

Defender o SUS significa reconhecer a saúde como direito de todos e responsabilidade do Estado. O fortalecimento do sistema depende de financiamento contínuo, planejamento e investimentos capazes de transformar recursos públicos em atendimento, diagnóstico oportuno e tratamento para quem precisa.

Folha Popular: Com informações do Ministério da Saúde