FAP de Vista Gaúcha conquista certificação Pró-Gestão RPPS – Nível II

O Fundo de Previdência e Pensão do Município de Vista Gaúcha (FAP) conquistou a certificação Pró-Gestão RPPS – Nível II, após obter 100% de aproveitamento na auditoria realizada nos dias 24 e 25 de setembro. A avaliação analisou a evolução do Fundo do Nível I para o Nível II e considerou diferentes aspectos relacionados à gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Na quarta-feira, 30 de setembro, representantes do FAP e o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, receberam o certificado em sua versão física, formalizando o resultado obtido na auditoria.

O processo de certificação avaliou critérios relacionados à governança, organização dos procedimentos, transparência, controles internos e gestão previdenciária. A obtenção do Nível II representa mais uma etapa no processo de aperfeiçoamento das práticas adotadas pelo Fundo.

A presidente do FAP, Elenir Fátima Queiroz Cappelari, destacou o trabalho realizado pela equipe para alcançar o resultado. “Esta conquista representa o resultado de um trabalho construído com muito comprometimento, responsabilidade e dedicação. Alcançar o Pró-Gestão RPPS – Nível II, com 100% de aproveitamento na auditoria, demonstra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Segundo Elenir, a certificação também reforça a busca pelo fortalecimento da governança, da transparência e da organização dos processos internos, mantendo como objetivo o aperfeiçoamento contínuo da gestão previdenciária.

O prefeito Claudemir José Locatelli ressaltou a importância da certificação para o município. “Essa conquista do FAP é motivo de orgulho para o Município de Vista Gaúcha. O avanço para o Pró-Gestão RPPS – Nível II, com 100% de aproveitamento na auditoria, demonstra o compromisso da administração com uma gestão previdenciária organizada, transparente e responsável”, destacou.

A certificação representa, ainda, o avanço do FAP na adoção de práticas voltadas ao planejamento, controle, transparência e melhoria dos processos, contribuindo para o fortalecimento da gestão do sistema previdenciário municipal.

Folha Popular: Com informações da Ascom da Prefeitura Municipal.