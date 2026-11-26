O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, desejou “pleno êxito” a Luiz Carlos Trabuco, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o Ministério da Fazenda a partir de janeiro. A indicação de Trabuco foi confirmada pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (26).

Em nota à imprensa, Davi disse receber com otimismo a escolha de Lula. O presidente do Senado destacou que a capacidade técnica, a experiência de gestão e a habilidade de diálogo do futuro ministro podem contribuir para a condução da agenda econômica.

Leia a íntegra da nota:

NOTA À IMPRENSA

Recebo com muito otimismo a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Conheço Trabuco há muitos anos e tenho profunda admiração por seu trabalho e pela trajetória que construiu no setor financeiro. Sua capacidade técnica, sua experiência de gestão e sua habilidade de diálogo serão valiosas na condução da agenda econômica do país.

Reafirmo a disposição do Congresso Nacional de manter uma interlocução permanente com o Ministério da Fazenda e de cooperar na construção de consensos em torno das pautas prioritárias para o Brasil. O diálogo entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para avançarmos em medidas que conciliem responsabilidade fiscal, crescimento econômico e geração de empregos.

Desejo a Luiz Carlos Trabuco pleno êxito nessa missão.

Davi Alcolumbre

Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional