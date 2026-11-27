O Senado homenageou as mulheres cientistas brasileiras, na tarde desta sexta-feira (27), em uma sessão especial que reconheceu a contribuição delas para a produção de conhecimento, a inovação e o desenvolvimento do país.

A sessão foi pedida e presidida pela senadora Leany Lemos (PSB-DF). Ela lembrou que as mulheres só conquistaram o direito de entrar no ensino superior no Brasil em 1879. Segundo a senadora, desde então elas continuam a enfrentar dificuldades no exercício da cidadania e na produção de conhecimento.

— Apesar da enorme contribuição da comunidade de mulheres para o avanço da ciência em nosso país, nós ainda conhecemos pouco e celebramos pouco suas conquistas e suas contribuições — afirmou a senadora.

Para Leany Lemos, divulgar conquistas e histórias de mulheres cientistas pode inspirar meninas e jovens mulheres a seguir o caminho da inovação e do conhecimento. A senadora também disse que a sessão especial ajuda a refletir sobre como a ciência pode melhorar as condições de vida e contribuir para a construção de sociedades mais justas e inclusivas.

Para o senador Izalci Lucas (PL-DF), as mulheres cientistas merecem toda a homenagem e todo o respeito. Ele citou Jaqueline Góes de Jesus, que coordenou o sequenciamento genético do novo coronavírus no Brasil, e Bertha Lutz, especialista em zoologia e pioneira na catalogação de anfíbios. Segundo o senador, é preciso aproximar a ciência da população e ampliar a presença feminina na produção científica.

— Quando investimos em pesquisa científica, estamos investindo em melhores tratamentos para as doenças, em novas oportunidades de emprego e renda e, principalmente, em qualidade de vida para a população brasileira — declarou Izalci.

Espaços de poder

Na visão da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, reconhecer as mulheres que fazem ciência é reconhecer a capacidade, a inteligência, a dedicação e a competência de milhares de brasileiras que ajudam a transformar o país todos os dias. Ela disse que as mulheres têm lutado, ao longo dos anos, para ocupar espaços de poder e de liderança, e elogiou a homenagem do Senado.

— Como primeira mulher ministra da Ciência, fico muito feliz de ver este reconhecimento. Garantir a presença feminina na ciência não é apenas uma questão de igualdade, é uma condição para que o Brasil aproveite plenamente seu potencial e construa um futuro mais soberano e mais inclusivo — registrou a ministra.

Meninas e jovens

A professora Claudia Bauzer Medeiros, doutora em ciência da computação, agradeceu a homenagem. Ela afirmou que existe “beleza e alegria” em fazer ciência para ajudar no desenvolvimento do país e que a ciência se faz com sacrifício, trabalho e colaboração. A professora disse esperar que meninas e jovens mulheres se interessem pela produção científica e pela inovação.

A professora Mariângela Hungria, doutora em agronomia e pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), disse que um dos aspectos mais importantes de uma homenagem como essa é inspirar as novas gerações de meninas que gostam de ciência.

— Que as meninas de hoje possam chegar muito mais longe do que nós chegamos! E que, para elas, ser mulher nunca seja uma barreira para a realização de um sonho — desejou a pesquisadora.

Homenageadas

Leany Lemos homenageou 18 mulheres cientistas como símbolos da produção científica nacional e como inspiração para as novas gerações. A pesquisadora Keti Tenenblat, doutora em matemática e referência internacional em geometria, estava presente e recebeu um diploma comemorativo em nome de todas as homenageadas.

As homenageadas foram:

Bianca Zadrozny, doutora em ciência da computação e pesquisadora da IBM, com trabalhos em inteligência artificial aplicada ao clima;

Carolina Horta Andrade, pesquisadora do uso de inteligência artificial na descoberta de medicamentos;

Celina Maria Turchi Martelli, epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco, que liderou os estudos que associaram o vírus zika à microcefalia;

Clarisse Sieckenius de Souza, professora emérita da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), criadora da engenharia semiótica e pioneira nos estudos de interação humano-computador;

Claudia Bauzer Medeiros, cientista da computação, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e referência internacional em bancos de dados científicos;

Débora Peres Menezes, professora de física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC);

Ester Cerdeira Sabino, imunologista da Universidade de São Paulo (USP), que liderou com Jaqueline Goes de Jesus o primeiro sequenciamento do Sars-CoV-2 no país;

Helena Nader, biomédica, doutora em ciências biológicas e primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Ciências;

Jaqueline Goes de Jesus, biomédica, doutora em patologia humana, que coordenou o sequenciamento do genoma do novo coronavírus no Brasil;

Keti Tenenblat, matemática, referência internacional em geometria e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática;

Lygia da Veiga Pereira, geneticista da USP, pioneira nas pesquisas com células-tronco embrionárias humanas no Brasil;

Márcia Cristina Bernardes Barbosa, professora de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

Marcia de Almeida Ferraz, veterinária, especialista em biologia celular e reprodução assistida;

Mariangela Hungria, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), referência mundial em microbiologia agrícola e vencedora do World Food Prize de 2025;

Mayana Zatz, geneticista da USP, laureada com o Prêmio México de Ciência e Tecnologia e com o Prêmio L'Oréal-Unesco Para Mulheres na Ciência;

Niède Guidon (in memoriam), arqueóloga, doutora em pré-história e pioneira na pesquisa arqueológica na Serra da Capivara, no Piauí;

Roseli de Deus Lopes, professora da Escola Politécnica da USP;

Sonia Guimarães, física, especialista em semicondutores e primeira professora negra do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Por videoconferência, Mayana Zatz e Sônia Guimarães agradeceram a homenagem e cobraram mais apoio do poder público à ciência, além do reajuste das bolsas de pesquisa.

— Oportunidade e incentivo são muito importantes. Fico muito agradecida por essa homenagem — disse Sônia Guimarães.

Datas

A sessão especial fez referência a duas datas: o Dia Nacional da Ciência e Tecnologia, celebrado em 16 de outubro, e o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, comemorado em 10 de novembro.