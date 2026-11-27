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O Senado homenageou as mulheres cientistas brasileiras, na tarde desta sexta-feira (27), em uma sessão especial que reconheceu a contribuição delas para a produção de conhecimento, a inovação e o desenvolvimento do país.
A sessão foi pedida e presidida pela senadora Leany Lemos (PSB-DF). Ela lembrou que as mulheres só conquistaram o direito de entrar no ensino superior no Brasil em 1879. Segundo a senadora, desde então elas continuam a enfrentar dificuldades no exercício da cidadania e na produção de conhecimento.
— Apesar da enorme contribuição da comunidade de mulheres para o avanço da ciência em nosso país, nós ainda conhecemos pouco e celebramos pouco suas conquistas e suas contribuições — afirmou a senadora.
Para Leany Lemos, divulgar conquistas e histórias de mulheres cientistas pode inspirar meninas e jovens mulheres a seguir o caminho da inovação e do conhecimento. A senadora também disse que a sessão especial ajuda a refletir sobre como a ciência pode melhorar as condições de vida e contribuir para a construção de sociedades mais justas e inclusivas.
Para o senador Izalci Lucas (PL-DF), as mulheres cientistas merecem toda a homenagem e todo o respeito. Ele citou Jaqueline Góes de Jesus, que coordenou o sequenciamento genético do novo coronavírus no Brasil, e Bertha Lutz, especialista em zoologia e pioneira na catalogação de anfíbios. Segundo o senador, é preciso aproximar a ciência da população e ampliar a presença feminina na produção científica.
— Quando investimos em pesquisa científica, estamos investindo em melhores tratamentos para as doenças, em novas oportunidades de emprego e renda e, principalmente, em qualidade de vida para a população brasileira — declarou Izalci.
Na visão da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, reconhecer as mulheres que fazem ciência é reconhecer a capacidade, a inteligência, a dedicação e a competência de milhares de brasileiras que ajudam a transformar o país todos os dias. Ela disse que as mulheres têm lutado, ao longo dos anos, para ocupar espaços de poder e de liderança, e elogiou a homenagem do Senado.
— Como primeira mulher ministra da Ciência, fico muito feliz de ver este reconhecimento. Garantir a presença feminina na ciência não é apenas uma questão de igualdade, é uma condição para que o Brasil aproveite plenamente seu potencial e construa um futuro mais soberano e mais inclusivo — registrou a ministra.
A professora Claudia Bauzer Medeiros, doutora em ciência da computação, agradeceu a homenagem. Ela afirmou que existe “beleza e alegria” em fazer ciência para ajudar no desenvolvimento do país e que a ciência se faz com sacrifício, trabalho e colaboração. A professora disse esperar que meninas e jovens mulheres se interessem pela produção científica e pela inovação.
A professora Mariângela Hungria, doutora em agronomia e pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), disse que um dos aspectos mais importantes de uma homenagem como essa é inspirar as novas gerações de meninas que gostam de ciência.
— Que as meninas de hoje possam chegar muito mais longe do que nós chegamos! E que, para elas, ser mulher nunca seja uma barreira para a realização de um sonho — desejou a pesquisadora.
Leany Lemos homenageou 18 mulheres cientistas como símbolos da produção científica nacional e como inspiração para as novas gerações. A pesquisadora Keti Tenenblat, doutora em matemática e referência internacional em geometria, estava presente e recebeu um diploma comemorativo em nome de todas as homenageadas.
As homenageadas foram:
Por videoconferência, Mayana Zatz e Sônia Guimarães agradeceram a homenagem e cobraram mais apoio do poder público à ciência, além do reajuste das bolsas de pesquisa.
— Oportunidade e incentivo são muito importantes. Fico muito agradecida por essa homenagem — disse Sônia Guimarães.
A sessão especial fez referência a duas datas: o Dia Nacional da Ciência e Tecnologia, celebrado em 16 de outubro, e o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, comemorado em 10 de novembro.
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