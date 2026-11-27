A 11ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher , realizada pelo Instituto DataSenado e pelo Observatório da Mulher contra a Violência (também vinculado ao Senado), foi premiada pelo Design for a Better World Award na categoria design gráfico.

A premiação, que aconteceu na quinta-feira (26), em Curitiba, avaliou a identidade visual e a forma como as informações aparecem na pesquisa. Dados estatísticos, por exemplo, são apresentados com recursos gráficos e visuais que têm o objetivo de facilitar sua compreensão.

O projeto de design da pesquisa foi desenvolvido pela Casa Grida, que foi contratada pelo Instituto Natura — o qual, por sua vez, tem um acordo de cooperação com o Observatório da Mulher contra a Violência.

De acordo com o Centro Brasil Design, que promove oDesign for a Better World Award, "o projeto editorial da 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher (...) apresenta os resultados da edição em uma linguagem clara e acessível. Cores marcantes, formas geométricas e elementos simbólicos compõem uma identidade que combina sensibilidade e rigor".

A entidade também destaca que "gráficos, indicadores e hierarquias visuais conduzem a leitura e ajudam a compreender dados sobre agressões, redes de apoio e barreiras à denúncia".

Transformação

A coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência, Maria Teresa Firmino Prado Mauro, representou o Senado na cerimônia — foi ela quem recebeu o prêmio, que é chamado de Troféu Curupira.

Para Maria Teresa, que participou da concepção da iniciativa e da coordenação de suas etapas de implementação, esse reconhecimento "resulta de um trabalho coletivo e da convicção de que a informação pode transformar realidades".

A gerente de Políticas Públicas do Instituto Natura, Beatriz Accioly Lins, ressaltou a importância de transformar dados complexos em informações claras e acessíveis.

— Quando os dados são inteligíveis, mais pessoas conseguem compreender o que eles revelam e usar esse conhecimento no debate público e na formulação de políticas — afirmou Beatriz.

A pesquisa

Criada em 2005, a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher é uma das principais referências estatísticas sobre o tema no país.

Ao longo de duas décadas, esse levantamento realizou mais de 56 mil entrevistas, tratando de temas como as diferentes formas de agressão e os obstáculos enfrentados pelas vítimas na busca por ajuda e acesso a uma rede de proteção.

A 11ª edição, realizada no ano passado, ouviu 21.641 mulheres em todos os 26 estados do país e no Distrito Federal.

Os indicadores produzidos com a pesquisa podem ser utilizados no trabalho legislativo, na formulação de políticas de governo e nos debates promovidos pela sociedade civil.

Esses dados também alimentam o Mapa Nacional da Violência de Gênero , plataforma desenvolvida pelo Observatório da Mulher contra a Violência em parceria com o Instituto Natura e a organização Gênero e Número.