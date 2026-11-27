O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 recebeu 1.504 emendas de deputados e senadores. Muitas delas tentam proteger programas específicos de cortes orçamentários. Do total, 246 se referem ao Anexo de Prioridades e Metas.

Com as emendas, vários parlamentares tentam reduzir a meta fiscal a zero para evitar cortes. Outro grupo defende regras mais rígidas para que a dívida pública se estabilize mais rapidamente. O senador Rogerio Marinho (PL-RN) apresentou emenda que impõe novos limites de gastos caso o endividamento cresça mais que as despesas correntes.

A LDO define as regras para a elaboração do Orçamento. O anexo lista as ações prioritárias para o ano seguinte, com metas de execução, a partir do Plano Plurianual 2024-2027.

O governo bloqueia despesas quando o limite de gastos do arcabouço fiscal está em risco. Também pode contingenciar recursos quando a meta fiscal está ameaçada. Para 2027, a meta é um superávit primário de 0,5% do PIB, ou R$ 73,2 bilhões. Superávit primário significa receitas maiores que despesas, sem contar os juros da dívida.

No projeto da LDO de 2027, a lista de despesas ressalvadas (protegidas de cortes) tem 70 itens, como o piso de gastos com saúde, os benefícios previdenciários e a merenda escolar.

Com Agência Câmara