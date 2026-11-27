O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)passa a prever expressamente a oferta obrigatória e gratuita da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade, além de assegurar o acesso gratuito a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade adequada. A medida consta da Lei 15.555 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada noDiário Oficial da União desta sexta-feira (27).

A norma, que já está em vigor, adequa o estatuto à Constituição Federal. Até então, o ECA previa a obrigatoriedade e a gratuidade apenas para o ensino fundamental (que vai do 1º ao 9º ano). A atualização contempla também a pré-escola e o ensino médio, que integram a educação básica.

A lei também inclui formalmente no ECA a ampliação, para todas as etapas da educação básica, da oferta de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Também cabe ao poder público identificar e contabilizar os estudantes dos 4 aos 17 anos, convocá-los para a matrícula e acompanhar, junto com os pais ou responsáveis, a frequência escolar.

Outra mudança é a ampliação da responsabilidade de comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus-tratos, faltas injustificadas frequentes, evasão escolar e elevados níveis de repetência. Antes restrita aos dirigentes de escolas de ensino fundamental, a obrigação passa a valer para os responsáveis por todos os estabelecimentos de educação básica.

O poder público também deverá estimular pesquisas, experiências e novas propostas relacionadas ao calendário escolar, ao currículo, aos métodos de ensino e à avaliação, com o objetivo de incluir crianças e adolescentes que estejam fora da educação básica obrigatória.

Tramitação

A lei tem origem no projeto de lei (PL) 2.234/2024 , da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), aprovado pelo Senado em 4 de novembro .

Durante a tramitação na Casa, o projeto recebeu pareceres favoráveis do senador Flávio Arns (PSB-PR), na Comissão de Educação (CE), e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), na Comissão de Direitos Humanos (CDH).