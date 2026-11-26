Uma iniciativa solidária está mobilizando a comunidade da Região Celeiro para arrecadar brinquedos novos e proporcionar um Natal mais alegre às crianças. A campanha, identificada com a Brigada Militar e o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), utiliza o lema “A felicidade de uma criança não tem preço, tem solidariedade” para incentivar a participação da população.

As doações podem ser realizadas até o dia 11 de dezembro. A orientação é que, em cada um dos 21 municípios da Região Celeiro, os brinquedos sejam entregues diretamente na sede da Brigada Militar local. Dessa forma, moradores de toda a região poderão participar da mobilização sem precisar se deslocar para outro município.

A iniciativa também evidencia a participação das instituições de segurança pública em ações de aproximação com a comunidade. Além do policiamento ostensivo e preventivo, a Brigada Militar desenvolve atividades sociais e educativas, muitas delas em parceria com órgãos municipais e estaduais.

Na Região Celeiro, o 7º BPM tem sede em Três Passos e responde pelo policiamento nos 21 municípios que integram a região. Entre as iniciativas sociais desenvolvidas pela unidade está o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), voltado à prevenção e à orientação de crianças e adolescentes.

A campanha de arrecadação propõe uma forma de participação comunitária por meio de um gesto de solidariedade. A orientação é que sejam doados brinquedos novos até o prazo estabelecido, contribuindo para levar alegria às crianças neste período natalino.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (55) 9 8442-6715.

Folha Popular