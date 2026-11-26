A Polícia Civil passa a contar com uma nova liderança na estrutura regional da Região Celeiro. O delegado Vilmar Alaídes Schaefer assumiu, na manhã desta quinta-feira (26), a titularidade da 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (22ª DPRI), com sede em Três Passos. A solenidade foi realizada no auditório da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços (CACIS) e reuniu representantes da segurança pública, autoridades estaduais e municipais, integrantes do Poder Judiciário, entidades e instituições da região.

A 22ª DPRI é responsável pela coordenação das atividades da Polícia Civil em 21 municípios da Região Celeiro, abrangendo delegacias que atuam na investigação de crimes, no cumprimento de medidas judiciais e no atendimento à população. A função regional envolve a organização administrativa e operacional das unidades policiais, além da articulação com outras instituições responsáveis pela segurança pública.

A cerimônia contou com a presença do chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, delegado Heraldo Chaves Guerreiro; da subchefe de Polícia, delegada Patrícia Tolotti Rodrigues; e do diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Cléber dos Santos Lima. Também participaram representantes do Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prefeitos e integrantes dos Legislativos municipais, Brigada Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar, CONSEPRO, CACIS, Sindilojas, AMUCELEIRO e Terra Indígena do Guarita, além de policiais civis, profissionais da imprensa e representantes de outras instituições regionais.

Trajetória na segurança pública

Natural de Tiradentes do Sul, Vilmar Alaídes Schaefer possui 36 anos de experiência na atividade policial. Antes de ingressar na carreira de delegado, atuou na Brigada Militar e na Polícia Civil. Conforme o histórico institucional divulgado pela Polícia Civil, ingressou na corporação em 1995, inicialmente como escrivão, e tomou posse como delegado em 2010.

Ao longo da carreira, exerceu a titularidade de diferentes unidades policiais do Estado, entre elas as Delegacias de Polícia de Santo Cristo, 2ª Delegacia de Polícia de Santa Rosa, 2ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana, Coronel Bicaco, 1ª Delegacia de Polícia de Santa Rosa e Campo Novo.

Antes de assumir a regional, estava à frente da Delegacia de Polícia de Campo Novo. Também responde pela Delegacia de Polícia de Redentora. Sua trajetória profissional inclui atuação em diferentes municípios da região, com experiência em atividades de investigação e gestão policial.

A chegada de Schaefer à titularidade da 22ª DPRI ocorre após a saída da delegada Cristiane de Moura e Silva Braucks, que esteve à frente da estrutura regional por aproximadamente 16 anos e encerrou sua trajetória na função. Durante a solenidade, ela recebeu uma homenagem em reconhecimento à atuação profissional, à dedicação e aos serviços prestados à Polícia Civil e à comunidade regional.

Coordenação regional e integração institucional

A titularidade da 22ª DPRI envolve a coordenação de uma estrutura que atende municípios com diferentes características territoriais e demandas de segurança pública. Entre as atribuições estão o acompanhamento das atividades das delegacias, a organização dos trabalhos investigativos e a integração das equipes policiais com os demais órgãos e instituições.

A articulação entre Polícia Civil, Brigada Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, administrações municipais e demais instituições também integra a dinâmica da segurança pública regional. A cooperação entre esses órgãos é importante para o encaminhamento de ocorrências, o desenvolvimento de investigações e a execução de medidas legais.

Com a posse, Schaefer passa a responder pela coordenação regional da Polícia Civil, dando continuidade às atividades desenvolvidas pelas unidades que integram a 22ª DPRI. A estrutura abrange os 21 municípios da Região Celeiro e desempenha papel importante no atendimento à população e na investigação de ocorrências policiais.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul