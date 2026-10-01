WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Portela FM
Mecânica Jaime
Niederle
Sicoob
Meganet
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Vento Sul
Fitness
Ponto Grill
Saúde

São Paulo tem três novos casos de sarampo; total chega a 40 este ano

Monitoramento aponta tendência de redução da contaminação

01/10/2026 12h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou quatro novas ocorrências de sarampo nesta quinta-feira (1º), totalizando assim 40 casos ao longo de 2026.

O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) aponta que os três pacientes diagnosticados moram na capital paulista: são dois homens, de 18 e 21 anos, e uma bebê de 1 ano.

Os novos registros estão vinculados a cadeias de transmissão identificadas e acompanhadas desde junho. As cadeias de transmissão do sarampo mostram o caminho que o vírus faz de uma pessoa doente para uma pessoa saudável.

O monitoramento realizado pelas equipes municipais e estadual, aponta uma tendência de redução da transmissão. Em Guarulhos e São Bernardo do Campo, a vigilância também monitora a possibilidade de encerrar a cadeia de transmissão associada aos casos registrados.

A capital paulista concentra 90% das infecções registradas no estado. O balanço atualizado aponta 36 casos na capital, dois casos em São Bernardo do Campo e um caso em Guarulhos e Santo André.

A baixa adesão à prevenção entre os infectados traz preocupação às autoridades sanitárias. Dos 40 casos identificados no ano, 30 envolveram pessoas sem histórico vacinal ou com o esquema contra o sarampo incompleto.

Prevenção gratuita

A secretaria reforça que a vacinação é a principal e mais segura forma de prevenção contra a doença. O imunizante utilizado é a vacina tríplice viral que, além do sarampo, também garante proteção contra a caxumba e a rubéola.

A vacina é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ser encontrada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) distribuídas por todos os 645 municípios do estado de São Paulo.

Veja quem deve tomar a vacina:

Crianças

12 meses: primeira dose

15 meses: segunda dose

15 meses a 29 anos

Devem tomar as duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

30 a 59 anos

Devem ter pelo menos uma dose da vacina registrada na caderneta.

Trabalhadores da saúde

Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.

Dose zero para bebês

Aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

A dose zero pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.

A dose zero não substitui as previstas no calendário. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

Matheus Crobelatti*- É estagiário da Agência Brasil. Sob supervisão de Odair Braz Junior.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor
© Arquivo / Agência Brasil Portaria libera doação de sangue de pessoas com mais de 70 anos
Foto: Divulgação/Ascom Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha analisa contas do segundo quadrimestre
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h16
17°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
17°

Sensação

4.26 km/h

Vento

79%

Umidade

F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Fitness
Tarzan
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Folha Popular
Agro Niederle
Portela FM
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
APPATA
Vento Sul
Fitness
Sicoob
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Municípios
Tenente Portela - RS
101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições
Vista Gaúcha - RS
Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha analisa contas do segundo quadrimestre
Portela FM
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Vento Sul
Fitness
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Meganet
Últimas notícias
Há 56 minutos Sicredi Raízes participa do 2º Summit das Cooperativas Escolares com representantes de 18 cooperativas escolares
Há 60 minutos Entidades sugerem políticas de proteção a crianças e adolescentes
Há 2 horas Órgãos públicos no Rio de Janeiro terão sala de apoio à amamentação
Há 2 horas Eleições: propagandas gratuitas de candidatos terminam nesta quinta
Há 2 horas Carne brasileira passa a pagar tarifa de 67% para entrar na China
Fitness
Meganet
Unimed
Vento Sul
Sala
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 2 dias Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
3
Há 3 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
4
Há 3 dias Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
5
Há 2 dias Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto
Fitness
Portela FM
Sicredi
Vento Sul
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Portela FM
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
APPATA
Vento Sul
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados