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Senado Federal

CCS debate audiovisual e comunicação pública na segunda-feira (5)

O Conselho de Comunicação Social (CCS) se reúne na segunda-feira (5), às 14h, para analisar temas relacionados à comunicação, ao setor audiovisual ...

01/10/2026 12h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional faz estudos e pareceres sobre temas relacionados à comunicação social no Brasil. Em destaque, a vice-presidente da CCS, Angela Cignachi - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional faz estudos e pareceres sobre temas relacionados à comunicação social no Brasil. Em destaque, a vice-presidente da CCS, Angela Cignachi - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Conselho de Comunicação Social (CCS) se reúne na segunda-feira (5), às 14h, para analisar temas relacionados à comunicação, ao setor audiovisual e ao conteúdo jornalístico. A reunião será realizada no plenário 7 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado.

A pauta prevê a análise de um relatório sobre o Projeto de Lei (PL) 4.675/2025 , que trata de mercados digitais e concorrência, e a apresentação de trabalhos desenvolvidos por integrantes do conselho.

Entre os assuntos previstos estão a regulamentação no setor audiovisual, a comunicação pública em período eleitoral e a remuneração de conteúdo jornalístico. Os conselheiros também devem apresentar relatórios sobre o andamento dos trabalhos das comissões do CCS.

Também está prevista a participação da sociedade civil.

Como participar

O evento será interativo: qualquer pessoa pode enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania . As mensagens podem ser lidas e respondidas pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como atividade complementar em curso universitário, por exemplo. Pelo Portal e‑Cidadania também é possível opinar sobre projetos e até sugerir novas leis.

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