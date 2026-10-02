WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ponto Grill
Portela FM
Unimed
Niederle
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Vento Sul
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Sala
Meganet
Miraguaí

Jornalista de Miraguaí faz cobertura do Motocross das Nações na França

Ed Moreira acompanha em Ernée uma das principais competições do motocross mundial

02/10/2026 13h18
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Rádio Líder
Foto: Divulgação/Rádio Líder

O jornalista miraguaiense Ed Moreira, de 32 anos, está na França para acompanhar de perto o Motocross das Nações (MXoN), competição que reúne representantes de países de diferentes partes do mundo e é considerada a Copa do Mundo da modalidade.

Natural de Miraguaí e atualmente residente em Porto Alegre, Ed realiza a cobertura por meio da MX Report, empresa especializada em jornalismo off road e uma das mídias oficiais do Campeonato Brasileiro de Motocross.

A competição acontece em Ernée, no norte da França, a aproximadamente 300 quilômetros de Paris. Realizado desde a década de 1950, o Motocross das Nações reúne equipes formadas por três pilotos, que somam pontos para seus respectivos países.

Neste ano, 33 países participam da competição. As classificatórias acontecem no sábado e definem as 20 equipes que avançam para a grande final, marcada para domingo. A expectativa é de um público de aproximadamente 100 mil pessoas durante o evento.

O Brasil conta com três pilotos na disputa: dois gaúchos, representantes de Lajeado e Parobé, e um piloto de São Paulo. Na edição do ano passado, realizada nos Estados Unidos, a equipe brasileira terminou na 12ª colocação, sua melhor campanha na competição. Para 2026, a expectativa é alcançar o Top 10.

A presença de Ed Moreira na França foi viabilizada por patrocinadores ligados à MX Report. O jornalista acompanha a competição diretamente do local e realiza a cobertura para o público ligado ao motocross e ao jornalismo off road.

Filho do professor e radialista Eloi Wisniewski e da professora Dilce, Ed é natural de Miraguaí e atualmente reside em Porto Alegre. A participação no evento internacional também leva o trabalho desenvolvido no jornalismo off road do Rio Grande do Sul para um dos principais eventos do motocross mundial.

Folha Popular: Com informações da Rádio Líder.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Presidente do TSE fará pronunciamento no rádio e na TV neste sábado
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Presidente do Senado marca para segunda votação do fim da escala 6x1
© Tânia Rêgo/Agência Brasil TSE decide que votos para Garotinho serão anulados
MiraguaíMiraguaí - RS Miraguaí
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h32
11°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 11°
10°

Sensação

1.5 km/h

Vento

88%

Umidade

Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Ponto Grill
Sicoob
Portela FM
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Sala
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sala
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Vento Sul
Municípios
Tenente Portela - RS
Curso de bonecos de pano reúne participantes em capacitação no CRAS de Tenente Portela
Região Celeiro - RS
Brigada Militar reforça policiamento para garantir segurança nas Eleições 2026
Tarzan
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Portela FM
Sala
Meganet
Fitness
Unimed
Vento Sul
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 3 horas Presidente do TSE fará pronunciamento no rádio e na TV neste sábado
Há 4 horas Presidente do Senado marca para segunda votação do fim da escala 6x1
Há 4 horas TSE decide que votos para Garotinho serão anulados
Há 5 horas Nova descoberta aumenta expectativa da Petrobras na Foz do Amazonas
Há 5 horas Polícia Federal investiga suposta ameaça à embaixada dos EUA
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Vento Sul
Mercado do povo
Fitness
Sala
Lazzaretti
Portela FM
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 6 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 3 dias Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
3
Há 3 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
5
Há 3 dias Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados
Meganet
APPATA
Sala
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Portela FM
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Portela FM
Vento Sul
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Sicoob
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados