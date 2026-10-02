Jornalista de Miraguaí faz cobertura do Motocross das Nações na França

O jornalista miraguaiense Ed Moreira, de 32 anos, está na França para acompanhar de perto o Motocross das Nações (MXoN), competição que reúne representantes de países de diferentes partes do mundo e é considerada a Copa do Mundo da modalidade.

Natural de Miraguaí e atualmente residente em Porto Alegre, Ed realiza a cobertura por meio da MX Report, empresa especializada em jornalismo off road e uma das mídias oficiais do Campeonato Brasileiro de Motocross.

A competição acontece em Ernée, no norte da França, a aproximadamente 300 quilômetros de Paris. Realizado desde a década de 1950, o Motocross das Nações reúne equipes formadas por três pilotos, que somam pontos para seus respectivos países.

Neste ano, 33 países participam da competição. As classificatórias acontecem no sábado e definem as 20 equipes que avançam para a grande final, marcada para domingo. A expectativa é de um público de aproximadamente 100 mil pessoas durante o evento.

O Brasil conta com três pilotos na disputa: dois gaúchos, representantes de Lajeado e Parobé, e um piloto de São Paulo. Na edição do ano passado, realizada nos Estados Unidos, a equipe brasileira terminou na 12ª colocação, sua melhor campanha na competição. Para 2026, a expectativa é alcançar o Top 10.

A presença de Ed Moreira na França foi viabilizada por patrocinadores ligados à MX Report. O jornalista acompanha a competição diretamente do local e realiza a cobertura para o público ligado ao motocross e ao jornalismo off road.

Filho do professor e radialista Eloi Wisniewski e da professora Dilce, Ed é natural de Miraguaí e atualmente reside em Porto Alegre. A participação no evento internacional também leva o trabalho desenvolvido no jornalismo off road do Rio Grande do Sul para um dos principais eventos do motocross mundial.

Folha Popular: Com informações da Rádio Líder.