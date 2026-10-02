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Estado

Temporais atingem 127 municípios e deixam mais de 82 mil pessoas afetadas no RS

Boletim da Defesa Civil aponta danos em 8.618 residências, 376 vias e 69 obras de infraestrutura; Tenente Portela registrou prejuízos provocados pelo granizo

02/10/2026 13h57
Por: Júlio Santos
Imagem: IA
Imagem: IA

Os temporais registrados no Rio Grande do Sul entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro atingiram 127 municípios, segundo o boletim quantitativo do Centro de Operações da Defesa Civil (CODEC), atualizado às 6h15 desta sexta-feira, 2 de outubro. O levantamento integra o Aviso 18 do Centro de Monitoramento da Defesa Civil e reúne ocorrências relacionadas a diferentes fenômenos meteorológicos registrados no período.

De acordo com o relatório, os eventos provocaram impactos sobre 82.173 pessoas em todo o Estado. Desse total, 75.124 são classificados como outros afetados, enquanto 6.716 pessoas ficaram desalojadas e 327 foram encaminhadas para abrigos. Também foram registrados seis feridos. Não houve mortes, mortes em investigação ou pessoas desaparecidas relacionadas às ocorrências contabilizadas no boletim.

Granizo, chuva intensa e vendavais concentram ocorrências

Entre os fenômenos registrados pela Defesa Civil, o granizo aparece associado a 48 ocorrências, seguido pelas chuvas intensas, com 47 registros, e pelos vendavais, com 37. O levantamento também contabiliza seis ocorrências de inundação, quatro de movimentos de massa, duas de alagamento e uma enxurrada. A Defesa Civil ressalta que um mesmo município pode estar associado a mais de um tipo de ocorrência.

A distribuição das ocorrências mostra que diferentes regiões do Estado foram atingidas. O CREPDEC 5, que abrange a área de interesse regional da região, aparece com 36 ocorrências registradas. O CREPDEC 3 contabiliza 31, o CREPDEC 2 soma 25, o CREPDEC 8 tem 22 e o CREPDEC 7 registra 18. Também há ocorrências nos CREPDECs 6, com 10, 1, com uma, e 9, também com uma.

Danos materiais

Os números também mostram a extensão dos prejuízos provocados pelos temporais. O relatório contabiliza 8.618 casas danificadas, além de 519 imóveis destelhados e 198 residências atingidas por alagamentos. Não foram registradas casas totalmente destruídas no levantamento.

A infraestrutura também sofreu impactos. Foram contabilizados 69 obras de infraestrutura danificadas e sete destruídas, além de 116 registros envolvendo postes e fiação. As ocorrências provocaram ainda a queda de 167 vegetais e afetaram 376 vias locais. No setor público, foram registrados danos em 49 estabelecimentos de ensino, 14 estabelecimentos de saúde e outros 39 estabelecimentos.

Somados, os diferentes tipos de prejuízos materiais chegam a 10.493 registros no boletim da Defesa Civil. O levantamento considera os danos informados pelos municípios e atualizados no sistema utilizado pela estrutura estadual de proteção e Defesa Civil.

Tenente Portela teve danos provocados pelo granizo

Tenente Portela aparece no relatório entre os municípios atingidos pelos eventos registrados no período. O município teve ocorrência classificada como granizo, registrada a partir das 13h do dia 27 de setembro, com atualização final indicada para as 16h13 do dia 29 de setembro.

Conforme os dados apresentados no boletim, foram contabilizadas 92 pessoas na categoria de outros afetados e 23 residências afetadas. O relatório aponta 23 registros de danos materiais relacionados à ocorrência. Não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados no município nessa ocorrência específica.

O registro de Tenente Portela aparece associado ao CREPDEC 5 e não indica, no boletim consultado, decreto de situação de emergência ou calamidade pública relacionado a essa ocorrência.

Dez municípios decretaram situação de emergência

O boletim estadual informa ainda que 34 municípios possuem registros no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), enquanto dez possuem decreto registrado no sistema. Os mesmos dez municípios aparecem classificados em situação de emergência. Não havia, até a atualização do relatório, município enquadrado em situação de calamidade pública.

O relatório do CODEC foi elaborado com base nas informações registradas pelos municípios e apresenta a situação do evento até a atualização das 6h15 desta sexta-feira. Como os dados são atualizados conforme os municípios comunicam novos danos ou revisam os números já informados, os registros podem sofrer alterações posteriores.

Folha Popular: Com informações do CREPDEC 5.

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