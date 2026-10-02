TRT-RS visita unidade da Mais Frango em Miraguaí

Uma comitiva do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) visitou, na sexta-feira (25), o Frigorífico Mais Frango, em Miraguaí. A atividade integrou o Projeto Itinerante RS – Trabalho Decente, que percorre diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Durante a visita, os representantes do TRT-RS conheceram a estrutura da empresa e acompanharam diferentes etapas do processo produtivo. A iniciativa busca conhecer realidades locais e fortalecer o diálogo entre trabalhadores, empresas e instituições.

A Mais Frango iniciou suas atividades em Miraguaí em 2009, com 80 colaboradores. Atualmente, a unidade conta com 1.836 empregados e possui capacidade de abate de 120 mil aves por dia.

Segundo informações da empresa, 732 trabalhadores indígenas autodeclarados fazem parte do quadro de funcionários da unidade, o que representa 41,5% do total de empregados.

A comitiva do TRT-RS foi recebida pelos diretores administrativos Adelir Weissheimer e Sadi Domingos Marcolin.

Folha Popular: Com informações e fotos de Eduardo Matos (Secom/TRT-RS).